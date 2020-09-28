https://ria.ru/20200928/koyki-1577899814.html

Роспотребнадзор рассказал о загруженности инфекционных коек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день около половины инфекционных коек в РФ свободны. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:54

2020-09-28T16:54

2020-09-28T16:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что на сегодняшний день около половины инфекционных коек в РФ свободны."И мы обеспечены койками. Сегодня свободный коечный фонд составляет 51% от тех коек, которые запланированы для ковидных больных - то есть сегодня у нас без резервных, которые разворачиваются дополнительно в случае необходимости", - сказала она в эфире радиостанции <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество