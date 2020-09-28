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Озорники, охотники и "плюшевые мишки" на выставке "КоШарики Шоу"
Мейн-кун, шотландская вислоухая, абиссинская, британская, скоттиш-фолд, корниш-рекс, персидская — на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках нашлось место... РИА Новости, 28.09.2020
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"сокольники"
кошки
москва
фото
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Мейн-кун, шотландская вислоухая, абиссинская, британская, скоттиш-фолд, корниш-рекс, персидская — на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках нашлось место представителям популярных и редких кошачьих пород. Мурлыкающая экспозиция — в фотоленте Ria.ru.
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"сокольники", кошки, москва, фото, фото

Озорники, охотники и "плюшевые мишки" на выставке "КоШарики Шоу"

17:29 28.09.2020 (обновлено: 19:40 28.09.2020)
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Мейн-кун, шотландская вислоухая, абиссинская, британская, скоттиш-фолд, корниш-рекс, персидская — на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках нашлось место представителям популярных и редких кошачьих пород. Мурлыкающая экспозиция — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кто на свете всех крупнее? Конечно, мейн-кун. Самые солидные представители породы могут весить более десяти килограммов, а в длину достигать 120 сантиметров.

Котенок породы мейн-кун на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
1 из 13

Кто на свете всех крупнее? Конечно, мейн-кун. Самые солидные представители породы могут весить более десяти килограммов, а в длину достигать 120 сантиметров.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Корниш-рекс привлекает внимание волнистой шерстью, как у каракуля. Температура тела у кошек этой породы выше, чем у других. Берешь на руки — и согреваешься.

Кошка породы корниш-рекс на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
2 из 13

Корниш-рекс привлекает внимание волнистой шерстью, как у каракуля. Температура тела у кошек этой породы выше, чем у других. Берешь на руки — и согреваешься.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Британские и шотландские вислоухие котята — всеобщие любимцы. Схожесть с плюшевыми мишками, игривый нрав и привязанность к хозяевам никого не оставят равнодушным.

Котята пород скоттиш-фолд (справа) и британская на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
3 из 13

Британские и шотландские вислоухие котята — всеобщие любимцы. Схожесть с плюшевыми мишками, игривый нрав и привязанность к хозяевам никого не оставят равнодушным.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Заводчики привезли на "КоШарики Шоу" животных более двух десятков пород.

Котенок британской породы и посетитель в маске на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
4 из 13

Заводчики привезли на "КоШарики Шоу" животных более двух десятков пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Посетители могли отдать голос за понравившееся животное.

Кошка на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
5 из 13

Посетители могли отдать голос за понравившееся животное.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Победителям зрительского голосования полагались призы и награды.

Котята пород скоттиш-фолд (справа) и британская на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
6 из 13

Победителям зрительского голосования полагались призы и награды.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Любой из гостей выставки мог тут же стать владельцем полюбившегося котенка.

Кошка на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
7 из 13

Любой из гостей выставки мог тут же стать владельцем полюбившегося котенка.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Посетители выставки "КоШарики Шоу" рассматривают кошку одной из древнейших пород — абиссинской.

Посетитель выставки КоШарики Шоу в Сокольниках гладит кошку абиссинской породы
8 из 13

Посетители выставки "КоШарики Шоу" рассматривают кошку одной из древнейших пород — абиссинской.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Котята породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая).

Котята породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
9 из 13

Котята породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая).

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошка породы корниш-рекс.

Кошка породы корниш-рекс на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
10 из 13

Кошка породы корниш-рекс.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Котята британской породы на выставке в Сокольниках.

Котята британской породы на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
11 из 13

Котята британской породы на выставке в Сокольниках.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

"КоШарики Шоу" проводят с 2013 года.

Кошка британской породы на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
12 из 13

"КоШарики Шоу" проводят с 2013 года.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

И каждый раз это настоящий праздник для любителей животных.

Кошки бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
13 из 13

И каждый раз это настоящий праздник для любителей животных.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Сокольники"кошкиМоскваФото
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