Озорники, охотники и "плюшевые мишки" на выставке "КоШарики Шоу"
Кто на свете всех крупнее? Конечно, мейн-кун. Самые солидные представители породы могут весить более десяти килограммов, а в длину достигать 120 сантиметров.
Кто на свете всех крупнее? Конечно, мейн-кун. Самые солидные представители породы могут весить более десяти килограммов, а в длину достигать 120 сантиметров.
Корниш-рекс привлекает внимание волнистой шерстью, как у каракуля. Температура тела у кошек этой породы выше, чем у других. Берешь на руки — и согреваешься.
Корниш-рекс привлекает внимание волнистой шерстью, как у каракуля. Температура тела у кошек этой породы выше, чем у других. Берешь на руки — и согреваешься.
Британские и шотландские вислоухие котята — всеобщие любимцы. Схожесть с плюшевыми мишками, игривый нрав и привязанность к хозяевам никого не оставят равнодушным.
Британские и шотландские вислоухие котята — всеобщие любимцы. Схожесть с плюшевыми мишками, игривый нрав и привязанность к хозяевам никого не оставят равнодушным.
Заводчики привезли на "КоШарики Шоу" животных более двух десятков пород.
Заводчики привезли на "КоШарики Шоу" животных более двух десятков пород.
Посетители могли отдать голос за понравившееся животное.
Посетители могли отдать голос за понравившееся животное.
Победителям зрительского голосования полагались призы и награды.
Победителям зрительского голосования полагались призы и награды.
Любой из гостей выставки мог тут же стать владельцем полюбившегося котенка.
Любой из гостей выставки мог тут же стать владельцем полюбившегося котенка.
Посетители выставки "КоШарики Шоу" рассматривают кошку одной из древнейших пород — абиссинской.
Посетители выставки "КоШарики Шоу" рассматривают кошку одной из древнейших пород — абиссинской.
Котята породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая).
Котята породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая).
Кошка породы корниш-рекс.
Котята британской породы на выставке в Сокольниках.
Котята британской породы на выставке в Сокольниках.
"КоШарики Шоу" проводят с 2013 года.
И каждый раз это настоящий праздник для любителей животных.
И каждый раз это настоящий праздник для любителей животных.