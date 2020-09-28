https://ria.ru/20200928/kosachev-1577883329.html

Косачев: Россия и Белоруссия не допустят искажения фактов о войне

Россия и Белоруссия будут координировать усилия на международных площадках, чтобы не допускать переписывания истории о войне, заявил в понедельник глава... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:19

2020-09-28T13:19

2020-09-28T13:19

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

константин косачев

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Россия и Белоруссия будут координировать усилия на международных площадках, чтобы не допускать переписывания истории о войне, заявил в понедельник глава международного комитета Совфеда <a href="https://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev" target="_blank">Константин Косачев</a> в ходе VII Форума регионов России и Белоруссии.По его словам, главное - выступать в упреждающем порядке, "выступать с собственными инициативами, чтобы не допустить искажения фактов истории о войне". Косачев также отметил, что между народами РФ и Белоруссии "нет и миллиметра зазора в оценках итогов Великой Отечественной войны".По мнению политика, нужно работать и с молодежью, она должна знать правду о войне и о Победе. К этой работе планируется подключать молодежные парламенты России и Белоруссии.

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577796914.html

россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, константин косачев, белоруссия