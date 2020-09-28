Косачев: Россия и Белоруссия не допустят искажения фактов о войне
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Россия и Белоруссия будут координировать усилия на международных площадках, чтобы не допускать переписывания истории о войне, заявил в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе VII Форума регионов России и Белоруссии.
"Мы будем работать над массивом правовых актов, чтобы обеспечить защиту исторической памяти. Также мы проработаем механизмы, как эффективнее работать вместе на международных площадках, чтобы не допустить переписывания истории", - сказал Косачев.
По его словам, главное - выступать в упреждающем порядке, "выступать с собственными инициативами, чтобы не допустить искажения фактов истории о войне". Косачев также отметил, что между народами РФ и Белоруссии "нет и миллиметра зазора в оценках итогов Великой Отечественной войны".
По мнению политика, нужно работать и с молодежью, она должна знать правду о войне и о Победе. К этой работе планируется подключать молодежные парламенты России и Белоруссии.