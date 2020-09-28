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https://ria.ru/20200928/kosachev-1577883329.html
Косачев: Россия и Белоруссия не допустят искажения фактов о войне
Россия и Белоруссия будут координировать усилия на международных площадках, чтобы не допускать переписывания истории о войне, заявил в понедельник глава... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:19
2020-09-28T13:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
константин косачев
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Россия и Белоруссия будут координировать усилия на международных площадках, чтобы не допускать переписывания истории о войне, заявил в понедельник глава международного комитета Совфеда <a href="https://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev" target="_blank">Константин Косачев</a> в ходе VII Форума регионов России и Белоруссии.По его словам, главное - выступать в упреждающем порядке, "выступать с собственными инициативами, чтобы не допустить искажения фактов истории о войне". Косачев также отметил, что между народами РФ и Белоруссии "нет и миллиметра зазора в оценках итогов Великой Отечественной войны".По мнению политика, нужно работать и с молодежью, она должна знать правду о войне и о Победе. К этой работе планируется подключать молодежные парламенты России и Белоруссии.
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577796914.html
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россия, константин косачев, белоруссия

Косачев: Россия и Белоруссия не допустят искажения фактов о войне

13:19 28.09.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Россия и Белоруссия будут координировать усилия на международных площадках, чтобы не допускать переписывания истории о войне, заявил в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе VII Форума регионов России и Белоруссии.
"Мы будем работать над массивом правовых актов, чтобы обеспечить защиту исторической памяти. Также мы проработаем механизмы, как эффективнее работать вместе на международных площадках, чтобы не допустить переписывания истории", - сказал Косачев.
По его словам, главное - выступать в упреждающем порядке, "выступать с собственными инициативами, чтобы не допустить искажения фактов истории о войне". Косачев также отметил, что между народами РФ и Белоруссии "нет и миллиметра зазора в оценках итогов Великой Отечественной войны".
По мнению политика, нужно работать и с молодежью, она должна знать правду о войне и о Победе. К этой работе планируется подключать молодежные парламенты России и Белоруссии.
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