https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577903079.html

Попова рассказала, как остановить рост заболеваемости COVID-19 в России

Рост числа случаев заболеваемости коронавирусом будет до тех пор, пока все не начнут соблюдать правила Роспотребнадзора, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:25

2020-09-28T17:25

2020-09-28T22:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Рост числа случаев заболеваемости коронавирусом будет до тех пор, пока все не начнут соблюдать правила <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, заявила глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Повышение будет до тех пор, пока мы все не начнем ходить так, как следует: в масках, перчатках. И не начнем защищать свое здоровье с помощью простых средств — маска, санитайзеры", — сказала Попова в эфире радиостанции "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

Эрика Хы Какая вакцина, если лекарство есть за 12к?! Лечитесь лучше))) 36

Фея Волшебная Подозрительно, что про вакцинацию ни слова... Опять маски,перчатки. Где вакцина? 35

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество