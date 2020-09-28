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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577903079.html
Попова рассказала, как остановить рост заболеваемости COVID-19 в России
Рост числа случаев заболеваемости коронавирусом будет до тех пор, пока все не начнут соблюдать правила Роспотребнадзора, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:25
2020-09-28T22:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Рост числа случаев заболеваемости коронавирусом будет до тех пор, пока все не начнут соблюдать правила <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, заявила глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Повышение будет до тех пор, пока мы все не начнем ходить так, как следует: в масках, перчатках. И не начнем защищать свое здоровье с помощью простых средств — маска, санитайзеры", — сказала Попова в эфире радиостанции "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Какая вакцина, если лекарство есть за 12к?! Лечитесь лучше)))
36
Подозрительно, что про вакцинацию ни слова... Опять маски,перчатки. Где вакцина?
35
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россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала, как остановить рост заболеваемости COVID-19 в России

17:25 28.09.2020 (обновлено: 22:56 28.09.2020)
1627
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПустынная Красная площадь в Москве во время режима самоизоляции жителей
Пустынная Красная площадь в Москве во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Рост числа случаев заболеваемости коронавирусом будет до тех пор, пока все не начнут соблюдать правила Роспотребнадзора, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Повышение будет до тех пор, пока мы все не начнем ходить так, как следует: в масках, перчатках. И не начнем защищать свое здоровье с помощью простых средств — маска, санитайзеры", — сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
351200053
Обсудить6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Какая вакцина, если лекарство есть за 12к?! Лечитесь лучше)))
29 сентября, 00:39
Эрика ХыЭрика Хы
100101
Подозрительно, что про вакцинацию ни слова... Опять маски,перчатки. Где вакцина?
28 сентября, 18:15
ФВФея Волшебная
410000
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