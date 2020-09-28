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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577902714.html
В мире доказано не более десяти случаев повторного заболевания COVID-19
Достоверных случаев повторного заболевания коронавирусом в мире не более 10, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:20
2020-09-28T17:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Достоверных случаев повторного заболевания коронавирусом в мире не более 10, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Вы знаете, есть статистика, она не превышает 10 случаев в целом по миру, она вот только сейчас формируется достоверная, достоверных случаев в мире не более 10, и, как правило, это люди... с каким-то иммунодефицитом, нарушением иммунной системы", - сказала Попова в эфире <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">радио "Комсомольская правда"</a>, отвечая на вопрос о том, можно ли второй раз заболеть COVID-19.При этом она подчеркнула, что прошло "не так много времени от того момента, когда мы узнали этот вирус и когда он получил такое широкое распространение". "На сегодняшний день ситуация выглядит так, в любом случае, главное сегодня для каждого - не заболеть", - добавила Попова.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество

В мире доказано не более десяти случаев повторного заболевания COVID-19

17:20 28.09.2020 (обновлено: 17:41 28.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Достоверных случаев повторного заболевания коронавирусом в мире не более 10, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вы знаете, есть статистика, она не превышает 10 случаев в целом по миру, она вот только сейчас формируется достоверная, достоверных случаев в мире не более 10, и, как правило, это люди... с каким-то иммунодефицитом, нарушением иммунной системы", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, можно ли второй раз заболеть COVID-19.
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в центре МГУ имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00РИА Наука
"Будут заболевать при каждой встрече". Кому грозит повторный COVID-19
При этом она подчеркнула, что прошло "не так много времени от того момента, когда мы узнали этот вирус и когда он получил такое широкое распространение". "На сегодняшний день ситуация выглядит так, в любом случае, главное сегодня для каждого - не заболеть", - добавила Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
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