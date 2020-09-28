https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577902714.html
В мире доказано не более десяти случаев повторного заболевания COVID-19
Достоверных случаев повторного заболевания коронавирусом в мире не более 10, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:20
2020-09-28T17:20
2020-09-28T17:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Достоверных случаев повторного заболевания коронавирусом в мире не более 10, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Вы знаете, есть статистика, она не превышает 10 случаев в целом по миру, она вот только сейчас формируется достоверная, достоверных случаев в мире не более 10, и, как правило, это люди... с каким-то иммунодефицитом, нарушением иммунной системы", - сказала Попова в эфире <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">радио "Комсомольская правда"</a>, отвечая на вопрос о том, можно ли второй раз заболеть COVID-19.При этом она подчеркнула, что прошло "не так много времени от того момента, когда мы узнали этот вирус и когда он получил такое широкое распространение". "На сегодняшний день ситуация выглядит так, в любом случае, главное сегодня для каждого - не заболеть", - добавила Попова.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576643190.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество