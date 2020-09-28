https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577898761.html

Попова объяснила рост числа заражений коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу свойственна сезонность. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:41

2020-09-28T16:41

2020-09-28T22:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что коронавирусу свойственна сезонность.По ее словам, он приходит к нам в большей степени в холодный период года, а в Южном полушарии он наступал очень интенсивно в холодный период года для это части планеты.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Natalia Bikowa Начался зимой, продолжился весной, летом, осени пошёл второй месяц ... Может, Попова оговорилась, и это - всесезонность? 15

Максим Буланов Че сезонности нет у вируса в Азии??? В Китае, в Тае, во Вьетнаме???? Россия- страна чудес!!! 14

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество