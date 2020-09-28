https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577898761.html
Попова объяснила рост числа заражений коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу свойственна сезонность. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:41
2020-09-28T16:41
2020-09-28T22:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что коронавирусу свойственна сезонность.По ее словам, он приходит к нам в большей степени в холодный период года, а в Южном полушарии он наступал очень интенсивно в холодный период года для это части планеты.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Natalia Bikowa
Начался зимой, продолжился весной, летом, осени пошёл второй месяц ... Может, Попова оговорилась, и это - всесезонность?
15
Максим Буланов
Че сезонности нет у вируса в Азии??? В Китае, в Тае, во Вьетнаме???? Россия- страна чудес!!!
14
10
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество