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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577890038.html
В США выявили более 36 тысяч новых случаев COVID-19
Число случаев заражения COVID-19, зафиксированных в США, возросло за сутки на 36 919, скончались 266 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:40
2020-09-28T14:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Число случаев заражения COVID-19, зафиксированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, возросло за сутки на 36 919, скончались 266 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее сообщалось о 45 377 заболевших и 740 летальных исходах.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились 7 116 456 человек, скончались 204 762 пациента с COVID-19. Излечились более 2,7 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 33 миллионов случаев заражения и более 998 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 22,9 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 36 тысяч новых случаев COVID-19

14:40 28.09.2020
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© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкМедики на Манхеттене в Нью-Йорке
Медики на Манхеттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Столярова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19, зафиксированных в США, возросло за сутки на 36 919, скончались 266 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее сообщалось о 45 377 заболевших и 740 летальных исходах.
Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились 7 116 456 человек, скончались 204 762 пациента с COVID-19. Излечились более 2,7 миллиона заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 33 миллионов случаев заражения и более 998 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 22,9 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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