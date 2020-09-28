https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577881465.html

В Курганской области умер врач, заразившийся коронавирусом

Врач-терапевт больницы, у которого выявили новую коронавирусную инфекцию, скончался в Курганской области, сообщил в понедельник региональный оперштаб. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:57

2020-09-28T12:57

2020-09-28T12:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

курганская область

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Врач-терапевт больницы, у которого выявили новую коронавирусную инфекцию, скончался в <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганской области</a>, сообщил в понедельник региональный оперштаб."В Курганской области 27 сентября умер врач областной больницы, у которого был обнаружен коронавирус. Мужчине было 62 года. Это врач-терапевт и по совместительству врач-гастроэнтеролог, он работал в приемном покое", - говорится в сообщении.По словам и.о. директора департамента здравоохранения региона Елены <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Ostrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Островских</a>, мужчина заболел несколько дней назад, ему резко стало хуже, он сразу попал в реанимацию. "Пока рано говорить о причинах смерти, вскрытия ещё не было. Все необходимые анализы и экспертизы для выяснения причин смерти будут сделаны вовремя", - цитируются слова Островских в сообщении оперштаба.Департамент здравоохранения Курганской области выражает соболезнования семье погибшего. "Это уважаемый врач, который помог сотням пациентов. Мы будем помнить его как очень надёжного коллегу, профессионала своего дела", - отметила Островских.По данным оперштаба, сейчас специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> проводят эпидемиологическое расследование, в лечебном учреждении предпринимаются все необходимые санитарно-противоэпидемические меры. Также семье медика будет оказано содействие.На 28 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 32 новых случая COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 3768 случаев COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200923/agaev-1577681486.html

курганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, курганская область