В московские больницы за сутки поступили 795 пациентов с коронавирусом
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти 800 человек с коронавирусом поступили в больницы Москвы за сутки, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 2217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступили 795 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 39,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% – от 46 до 65 лет, 12,3% - от 66 до 79 лет.
"Еще 5,4% – старше 80 лет. Также 12,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сообщили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.