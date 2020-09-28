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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577871804.html
В московские больницы за сутки поступили 795 пациентов с коронавирусом
Почти 800 человек с коронавирусом поступили в больницы Москвы за сутки, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%, сообщили в оперативном штабе РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:02
2020-09-28T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Почти 800 человек с коронавирусом поступили в больницы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за сутки, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что 39,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% – от 46 до 65 лет, 12,3% - от 66 до 79 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, москва, общество

В московские больницы за сутки поступили 795 пациентов с коронавирусом

11:02 28.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти 800 человек с коронавирусом поступили в больницы Москвы за сутки, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 2217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступили 795 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 39,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% – от 46 до 65 лет, 12,3% - от 66 до 79 лет.
"Еще 5,4% – старше 80 лет. Также 12,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сообщили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
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