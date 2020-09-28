https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577871804.html

В московские больницы за сутки поступили 795 пациентов с коронавирусом

Почти 800 человек с коронавирусом поступили в больницы Москвы за сутки, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%, сообщили в оперативном штабе РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:02

2020-09-28T11:02

2020-09-28T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Почти 800 человек с коронавирусом поступили в больницы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за сутки, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что 39,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% – от 46 до 65 лет, 12,3% - от 66 до 79 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество