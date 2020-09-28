https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577869184.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

За сутки нет прироста COVID-19 в Адыгее, наименьший темп в Краснодарском крае (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:33

2020-09-28T10:33

2020-09-28T10:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

краснодарский край

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Адыгее, наименьший темп в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, краснодарский край, общество