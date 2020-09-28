https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577869092.html

В Москве второй день подряд выявляют более 2 тысяч заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявили 2217 новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:33

2020-09-28T10:33

2020-09-28T11:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выявили 2217 новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Таким образом, суточный прирост в столице второй день подряд превышает две тысячи — накануне сообщалось о 2016 случаях.В московском штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнили, что среди новых заболевших 39,7 процента — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1 процента — от 46 до 65 лет, 12,3 процента — от 66 до 79 лет, 5,4 процента — старше 80 лет, 12,5 процента — дети. Растет и число госпитализаций — за сутки в столичные больницы поступили 795 человек."Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41 процента. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше одного процента говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", — отметили в штабе, добавив, что на сегодняшний день цифры в три раза меньше, чем были на пике пандемии.Общее число заразившихся коронавирусом достигло в Москве 287 993 человек. Умерли за последние сутки 16 человек, а всего с начала пандемии — 5180. Выписались из больниц за сутки 942 человека, а в целом их число составило 246 074.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва