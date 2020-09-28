https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577866915.html

Главу Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали с двусторонней пневмонией в краевую клиническую... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:53

2020-09-28T09:53

2020-09-28T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор томенко

коронавирусы

здоровье - общество

алтайский край

происшествия

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<strong>БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Губернатора <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tomenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Томенко</a>, проходившего лечение от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> дома, госпитализировали с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, сообщает Telegram-канал регионального правительства."В воскресенье 27 сентября Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении. В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный", - говорится в сообщении.О том, что губернатор заразился коронавирусом, стало известно по результатам теста во вторник. Сообщалось, что работа по руководству правительством края организована в дистанционном режиме. Мероприятия с личным участием Томенко отменили на ближайшие 10-14 дней. Позже Томенко опубликовал видеообращение в своём Instagram, в ролике он пожаловался на головные боли и температуру до 38 градусов, но отметил, что чувствует себя в целом нормально. Также глава региона призвал подписчиков следить за своим самочувствием своевременно обращаться к врачам.За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 89 инфицированных, выздоровел 31 пациент. Всего в крае инфицированных – 13 635, количество выписанных по выздоровлению – 12 141 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1022 человека, из них в госпиталях находятся 1015 пациентов, амбулаторное лечение получают 7 пациентов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577587343.html

Алексей Мудрый Через несколько дней произойдет ЧУДО... 11

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алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, коронавирусы, здоровье - общество, алтайский край, происшествия