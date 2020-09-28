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https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577866915.html
Главу Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией
Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали с двусторонней пневмонией в краевую клиническую... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:53
2020-09-28T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор томенко
коронавирусы
здоровье - общество
алтайский край
происшествия
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<strong>БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Губернатора <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tomenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Томенко</a>, проходившего лечение от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> дома, госпитализировали с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, сообщает Telegram-канал регионального правительства."В воскресенье 27 сентября Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении. В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный", - говорится в сообщении.О том, что губернатор заразился коронавирусом, стало известно по результатам теста во вторник. Сообщалось, что работа по руководству правительством края организована в дистанционном режиме. Мероприятия с личным участием Томенко отменили на ближайшие 10-14 дней. Позже Томенко опубликовал видеообращение в своём Instagram, в ролике он пожаловался на головные боли и температуру до 38 градусов, но отметил, что чувствует себя в целом нормально. Также глава региона призвал подписчиков следить за своим самочувствием своевременно обращаться к врачам.За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 89 инфицированных, выздоровел 31 пациент. Всего в крае инфицированных – 13 635, количество выписанных по выздоровлению – 12 141 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1022 человека, из них в госпиталях находятся 1015 пациентов, амбулаторное лечение получают 7 пациентов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577587343.html
Через несколько дней произойдет ЧУДО...
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, коронавирусы, здоровье - общество, алтайский край, происшествия

Главу Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией

09:53 28.09.2020 (обновлено: 10:43 28.09.2020)
47484
© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, сообщает Telegram-канал регионального правительства.
"В воскресенье 27 сентября Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении. В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный", - говорится в сообщении.
О том, что губернатор заразился коронавирусом, стало известно по результатам теста во вторник. Сообщалось, что работа по руководству правительством края организована в дистанционном режиме. Мероприятия с личным участием Томенко отменили на ближайшие 10-14 дней. Позже Томенко опубликовал видеообращение в своём Instagram, в ролике он пожаловался на головные боли и температуру до 38 градусов, но отметил, что чувствует себя в целом нормально. Также глава региона призвал подписчиков следить за своим самочувствием своевременно обращаться к врачам.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 89 инфицированных, выздоровел 31 пациент. Всего в крае инфицированных – 13 635, количество выписанных по выздоровлению – 12 141 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1022 человека, из них в госпиталях находятся 1015 пациентов, амбулаторное лечение получают 7 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 11:10Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлтайский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Через несколько дней произойдет ЧУДО...
28 сентября, 10:34
Алексей МудрыйАлексей Мудрый
720002
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