Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577865986.html
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 33 миллиона
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 33 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:37
2020-09-28T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576638140_0:149:3122:1905_1400x0_80_0_0_db5324cbfb7556e381dbce5e24f1f731.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 33 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 33 078 537. Скончались 997 737 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 22 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/volna-1577747523.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576638140_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_12a0bec6c480291533046d8fb6b024c2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, общество, в мире

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 33 миллиона

09:37 28.09.2020
491
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneЛюди в защитных масках около фонтана Треви в Риме
Люди в защитных масках около фонтана Треви в Риме - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 33 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 33 078 537. Скончались 997 737 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 22 миллионов заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 10:47Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России
441203
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В псковском колледже выявили вспышку коронавируса
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter ввел санкции против РИА Новости
Прохожие в подземном переходе у станции метро Парк культуры в Москве
В Москве более 85 тысяч человек оштрафовали за отсутствие средств защиты
Макет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Ростех
В России появится главный конструктор экзоскелетов для армии
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кудрин оценил вероятность новых санкций Запада против России
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
Кудрин оценил возможность новых ограничений по коронавирусу
Машина скорой помощи, Индонезия
В Индонезии 14 человек погибли при сходе оползней
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
В России выявили 8135 новых случаев коронавируса
Стоп-кадр видео уничтожения армянских танков
Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения армянских танков
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Додон призвал Армению и Азербайджан остановить огонь
Врач скорой медицинской помощи
В Москве 942 пациента излечились от коронавируса за сутки
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
В Армении заявили о десятках тел азербайджанских военных в Карабахе
Здание клиники Шарите в Берлине
Spiegel: Меркель тайно навещала Навального в клинике Шарите
Спортивный зал
В Магадане учитель физкультуры совращал школьниц
Знаки доллара на табло курса валют
Американский экономист назвал три фактора скорого резкого падения доллара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
Лента новостейМолния