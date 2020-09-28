https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577864421.html

В Индии выявили 88,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки на 88,6 тысячи и превысило 6 миллионов, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:51

2020-09-28T08:51

2020-09-28T08:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

индия

сша

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> выросло за сутки на 88,6 тысячи и превысило 6 миллионов, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших находятся в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где коронавирус выявлен у 7,1 миллиона человек. При этом 5 миллионов случаев заболевания было выявлено в Индии 16 сентября, 4 миллиона – 4 сентября.Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 709 тысяч тестов медики выявили более 74 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 5 миллионов человек.Лечение в больницах проходят более 962 тысяч человек. За минувшие сутки это число увеличилось более чем на 6,2 тысячи. Число умерших превысило 95 тысячи, за сутки от болезни скончались 1039 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 32,7 миллиона случаев заражения, более 991 тысячи человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индия, сша, в мире