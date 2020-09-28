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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577863088.html
Роспотребнадзор дал новые рекомендации пожилым людям в связи с COVID-19
Роспотребнадзор рекомендует людям старше 60 лет носить маски, избегать общественных мест и чаще мыть руки с мылом в целях профилактики новой коронавирусной... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T07:44
2020-09-28T07:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендует людям старше 60 лет носить маски, избегать общественных мест и чаще мыть руки с мылом в целях профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.Кроме того, в ведомстве пожилым людям рекомендуют просить близких или сотрудников соцслужб помочь с оплатой коммунальных услуг, а также покупкой продуктов или необходимых товаров дистанционно.Отмечается, что при кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми бумажными платочками, которые нужно выбросить сразу после использования. Также для дезинфекции Роспотребнадзор рекомендует использовать влажные салфетки, ими можно протереть сумки, телефоны, книги и другие предметы."Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью ... Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577860053.html
Главная рекомендация, не читать всю эту....ушь о короновирусе и не поддаваться панике и не давать замыливать мозги!!!
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор дал новые рекомендации пожилым людям в связи с COVID-19

07:44 28.09.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПожилой человек в одном из парков
Пожилой человек в одном из парков - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует людям старше 60 лет носить маски, избегать общественных мест и чаще мыть руки с мылом в целях профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
"Люди "серебряного возраста" старше 60 лет в группе особого риска ... Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей - в общественном транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ. Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков ... Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве пожилым людям рекомендуют просить близких или сотрудников соцслужб помочь с оплатой коммунальных услуг, а также покупкой продуктов или необходимых товаров дистанционно.
Отмечается, что при кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми бумажными платочками, которые нужно выбросить сразу после использования. Также для дезинфекции Роспотребнадзор рекомендует использовать влажные салфетки, ими можно протереть сумки, телефоны, книги и другие предметы.
"Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью ... Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом", - добавляется в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
Популярные комментарии
Главная рекомендация, не читать всю эту....ушь о короновирусе и не поддаваться панике и не давать замыливать мозги!!!
28 сентября, 08:36
Максим БулановМаксим Буланов
800103
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