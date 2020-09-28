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Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела дочери актера Конкина
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщается на сайте РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:08
2020-09-28T19:08
россия
владимир конкин
александр бастрыкин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Председатель СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил доложить о ходе расследования дела о гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщается на сайте СК РФ.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибла дочь артиста <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> София.Отмечается, что 22 сентября из фитнес-центра в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в больницу доставили 32-летнюю женщину с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.Добавляется, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины смерти женщины.Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
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россия, владимир конкин, александр бастрыкин, москва, происшествия

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела дочери актера Конкина

19:08 28.09.2020
5181
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибла дочь артиста Владимира Конкина София.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Главном следственном управлении по городу Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 сентября из фитнес-центра в центре Москвы в больницу доставили 32-летнюю женщину с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.
Добавляется, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины смерти женщины.

"Дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен председателем на контроль в центральном аппарате Следственного комитета", - говорится в сообщении.

Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
София Конкина - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 19:51
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
813939
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РоссияВладимир КонкинАлександр БастрыкинМоскваПроисшествия
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