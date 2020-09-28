Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела дочери актера Конкина
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© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибла дочь артиста Владимира Конкина София.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Главном следственном управлении по городу Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 22 сентября из фитнес-центра в центре Москвы в больницу доставили 32-летнюю женщину с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.
Добавляется, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины смерти женщины.
"Дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен председателем на контроль в центральном аппарате Следственного комитета", - говорится в сообщении.
Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
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