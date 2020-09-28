https://ria.ru/20200928/konkin-1577910881.html

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела дочери актера Конкина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщается на сайте РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:08

2020-09-28T19:08

2020-09-28T19:08

россия

владимир конкин

александр бастрыкин

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577703356_0:160:602:498_1400x0_80_0_0_e06285704e4fa46b57072cd087b6dc5e.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Председатель СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил доложить о ходе расследования дела о гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщается на сайте СК РФ.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибла дочь артиста <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> София.Отмечается, что 22 сентября из фитнес-центра в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в больницу доставили 32-летнюю женщину с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.Добавляется, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины смерти женщины.Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".

https://ria.ru/20200925/konkina-1577792960.html

6

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир конкин, александр бастрыкин, москва, происшествия