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В НАТО заявили о стремлении сохранить превосходство в киберпространстве
Страны НАТО должны сохранять превосходство в современных технологиях, в том числе в киберпространстве, чтобы обеспечивать безопасность своих граждан, заявил... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:00
2020-09-28T14:00
россия
нато
китай
безопасность
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Страны <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> должны сохранять превосходство в современных технологиях, в том числе в киберпространстве, чтобы обеспечивать безопасность своих граждан, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.По его словам, государства, "которые не разделяют ценности" НАТО, активно инвестируют в развитие технологий. "Страны, которые не разделяют наши ценности, такие как <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a>, активно инвестируют в технологии, которые позволяют им усиливать контроль за собственными гражданами и распространять влияние на внешний мир", - сказал Джоанэ.При этом замгенсека НАТО заверил, что открытое общество "всегда будет более эффективно, что закрытое". "Китай может и способен собирать большие объемы информации без предварительного согласия, но китайские компании не могут противостоять открытым обществам, таким как наши, которые соблюдают международное право, где люди могут свободно мыслить", - добавил Джоанэ.По его словам, с начала кризиса пандемии коронавируса "увечилось число незаконных действий в киберпространстве, их мишенью стали исследовательские институты, больницы, другие медицинские учреждения". "Это опасно и безответственно", - сказал представитель альянса.Он подчеркнул, что страны НАТО должны оставаться конкурентоспособными в сфере новых и новейших технологий, для этого "необходимы постоянные и коллективные усилия". "Это тоже ключ к нашей безопасности и защите наших фундаментальных ценностей: свободы, демократии и главенства права", - подчеркнул Джоанэ.
https://ria.ru/20200801/1575259028.html
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россия
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россия, нато, китай, безопасность, в мире

В НАТО заявили о стремлении сохранить превосходство в киберпространстве

14:00 28.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛимузин президента США Дональда Трампа в Брюсселе во время саммита НАТО. 11 июля 2018
Лимузин президента США Дональда Трампа в Брюсселе во время саммита НАТО. 11 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Страны НАТО должны сохранять превосходство в современных технологиях, в том числе в киберпространстве, чтобы обеспечивать безопасность своих граждан, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.

"Нам надо быть уверенными, что мы сохраняем лидерство, что у нас лучшие специалисты, лучшие университеты и лучшие компании, как и лучшие военные в мире", - сказал Джоанэ, выступая в понедельник на европейском форуме по кибербезопасности CYBERSEC.

По его словам, государства, "которые не разделяют ценности" НАТО, активно инвестируют в развитие технологий. "Страны, которые не разделяют наши ценности, такие как Китай и Россия, активно инвестируют в технологии, которые позволяют им усиливать контроль за собственными гражданами и распространять влияние на внешний мир", - сказал Джоанэ.
При этом замгенсека НАТО заверил, что открытое общество "всегда будет более эффективно, что закрытое". "Китай может и способен собирать большие объемы информации без предварительного согласия, но китайские компании не могут противостоять открытым обществам, таким как наши, которые соблюдают международное право, где люди могут свободно мыслить", - добавил Джоанэ.
По его словам, с начала кризиса пандемии коронавируса "увечилось число незаконных действий в киберпространстве, их мишенью стали исследовательские институты, больницы, другие медицинские учреждения". "Это опасно и безответственно", - сказал представитель альянса.
Он подчеркнул, что страны НАТО должны оставаться конкурентоспособными в сфере новых и новейших технологий, для этого "необходимы постоянные и коллективные усилия". "Это тоже ключ к нашей безопасности и защите наших фундаментальных ценностей: свободы, демократии и главенства права", - подчеркнул Джоанэ.
Программирование - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 17:23
МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций
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РоссияНАТОКитайБезопасностьВ мире
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