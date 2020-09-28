https://ria.ru/20200928/kiberprostranstvo-1577886735.html
В НАТО заявили о стремлении сохранить превосходство в киберпространстве
Страны НАТО должны сохранять превосходство в современных технологиях, в том числе в киберпространстве, чтобы обеспечивать безопасность своих граждан, заявил... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:00
2020-09-28T14:00
2020-09-28T14:00
россия
нато
китай
безопасность
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Страны <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> должны сохранять превосходство в современных технологиях, в том числе в киберпространстве, чтобы обеспечивать безопасность своих граждан, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.По его словам, государства, "которые не разделяют ценности" НАТО, активно инвестируют в развитие технологий. "Страны, которые не разделяют наши ценности, такие как <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a>, активно инвестируют в технологии, которые позволяют им усиливать контроль за собственными гражданами и распространять влияние на внешний мир", - сказал Джоанэ.При этом замгенсека НАТО заверил, что открытое общество "всегда будет более эффективно, что закрытое". "Китай может и способен собирать большие объемы информации без предварительного согласия, но китайские компании не могут противостоять открытым обществам, таким как наши, которые соблюдают международное право, где люди могут свободно мыслить", - добавил Джоанэ.По его словам, с начала кризиса пандемии коронавируса "увечилось число незаконных действий в киберпространстве, их мишенью стали исследовательские институты, больницы, другие медицинские учреждения". "Это опасно и безответственно", - сказал представитель альянса.Он подчеркнул, что страны НАТО должны оставаться конкурентоспособными в сфере новых и новейших технологий, для этого "необходимы постоянные и коллективные усилия". "Это тоже ключ к нашей безопасности и защите наших фундаментальных ценностей: свободы, демократии и главенства права", - подчеркнул Джоанэ.
https://ria.ru/20200801/1575259028.html
1
россия
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, китай, безопасность, в мире
БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости.
Страны НАТО
должны сохранять превосходство в современных технологиях, в том числе в киберпространстве, чтобы обеспечивать безопасность своих граждан, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.
"Нам надо быть уверенными, что мы сохраняем лидерство, что у нас лучшие специалисты, лучшие университеты и лучшие компании, как и лучшие военные в мире", - сказал Джоанэ, выступая в понедельник на европейском форуме по кибербезопасности CYBERSEC.
По его словам, государства, "которые не разделяют ценности" НАТО, активно инвестируют в развитие технологий. "Страны, которые не разделяют наши ценности, такие как Китай
и Россия
, активно инвестируют в технологии, которые позволяют им усиливать контроль за собственными гражданами и распространять влияние на внешний мир", - сказал Джоанэ.
При этом замгенсека НАТО заверил, что открытое общество "всегда будет более эффективно, что закрытое". "Китай может и способен собирать большие объемы информации без предварительного согласия, но китайские компании не могут противостоять открытым обществам, таким как наши, которые соблюдают международное право, где люди могут свободно мыслить", - добавил Джоанэ.
По его словам, с начала кризиса пандемии коронавируса "увечилось число незаконных действий в киберпространстве, их мишенью стали исследовательские институты, больницы, другие медицинские учреждения". "Это опасно и безответственно", - сказал представитель альянса.
Он подчеркнул, что страны НАТО должны оставаться конкурентоспособными в сфере новых и новейших технологий, для этого "необходимы постоянные и коллективные усилия". "Это тоже ключ к нашей безопасности и защите наших фундаментальных ценностей: свободы, демократии и главенства права", - подчеркнул Джоанэ.