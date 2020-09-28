https://ria.ru/20200928/khalatnost-1577897595.html
Против главы госкомитета по ЧС в Чувашии завели дело о халатности
Дело о халатности возбуждено в отношении председателя госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова после закупки... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:22
2020-09-28T16:22
2020-09-28T16:22
чувашская республика (чувашия)
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.</strong> Дело о халатности возбуждено в отношении председателя госкомитета <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank">Чувашии</a> по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова после закупки турникетов по завышенной на 41 миллион рублей цене, сообщает прокуратура республики.Прокуратура Чувашии совместно с УФСБ России по Чувашской Республике провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства при осуществлении закупок турникетов и иного защитного оборудования для нужд органов местного самоуправления.Установлено, что в мае 2019 года Петров направил в адрес 20 администраций городов и районов республики письмо с требованием получить коммерческие предложения на закупку турникетов у определенных организаций, а в последующем определить на их основании начальную (максимальную) цену контрактов, которая являлась явно завышенной. В дальнейшем он утвердил аукционную документацию на закупку турникетов, содержащую заведомо неисполнимые условия, которые привели к невозможности участия в торгах добросовестных поставщиков и снижения ими цены контрактов.Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении председателя госкомитета Чувашии по делам ГО и ЧС, ранее занимавшего должность министра, возбуждено уголовное дело по части 1.1. статьи 293 УК РФ (халатность).Подчеркивается, что в производстве органов следствия также находится уголовное дело в отношении бухгалтера данного учреждения. Ранее прокуратурой Чувашии была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции при осуществлении закупок в госкомитете республики по делам ГО и ЧС, в ходе которой установлено, что при проведении в 2019 году торгов по закупке охранных турникетов на сумму около 100 миллионов рублей должностным лицом ведомства была завышена цена контракта и обеспечена победа на торгах конкретного юридического лица. В результате республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей. Кроме того, должностным лицом было организовано приобретение другого оборудования, которое не соответствовало технической документации. В итоге было возбуждено уголовное дело части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577640962.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/khalatnost-1576277319.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чувашская республика (чувашия), происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.
Дело о халатности возбуждено в отношении председателя госкомитета Чувашии
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова после закупки турникетов по завышенной на 41 миллион рублей цене, сообщает прокуратура республики.
Прокуратура Чувашии совместно с УФСБ России по Чувашской Республике провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства при осуществлении закупок турникетов и иного защитного оборудования для нужд органов местного самоуправления.
Установлено, что в мае 2019 года Петров направил в адрес 20 администраций городов и районов республики письмо с требованием получить коммерческие предложения на закупку турникетов у определенных организаций, а в последующем определить на их основании начальную (максимальную) цену контрактов, которая являлась явно завышенной. В дальнейшем он утвердил аукционную документацию на закупку турникетов, содержащую заведомо неисполнимые условия, которые привели к невозможности участия в торгах добросовестных поставщиков и снижения ими цены контрактов.
"Указанные действия привели к победе на проведенных аукционах единственной организации, с которой и были заключены контракты на поставку оборудования, цена которого была завышена более чем на 41 миллион рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении председателя госкомитета Чувашии по делам ГО и ЧС, ранее занимавшего должность министра, возбуждено уголовное дело по части 1.1. статьи 293 УК РФ (халатность).
Подчеркивается, что в производстве органов следствия также находится уголовное дело в отношении бухгалтера данного учреждения. Ранее прокуратурой Чувашии была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции при осуществлении закупок в госкомитете республики по делам ГО и ЧС, в ходе которой установлено, что при проведении в 2019 году торгов по закупке охранных турникетов на сумму около 100 миллионов рублей должностным лицом ведомства была завышена цена контракта и обеспечена победа на торгах конкретного юридического лица. В результате республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей. Кроме того, должностным лицом было организовано приобретение другого оборудования, которое не соответствовало технической документации. В итоге было возбуждено уголовное дело части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).