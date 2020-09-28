Кремль не считает обострение в Карабахе попыткой влияния на Россию извне
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе намеренно спровоцировано для оказания какого-либо влияния на Россию.
"Нет, не усматривают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, усматривают ли в Кремле обострение конфликта в Карабахе намеренно спровоцированным для оказания влияния на Россию по ситуации с Белоруссией и в инциденте с Алексеем Навальным.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.