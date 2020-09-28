https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883948.html

Кремль не считает обострение в Карабахе попыткой влияния на Россию извне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе намеренно спровоцировано для оказания... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:28

2020-09-28T13:28

2020-09-28T13:28

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

дмитрий песков

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что в Кремле не считают, что обострение ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> намеренно спровоцировано для оказания какого-либо влияния на Россию.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире