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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577882843.html
ЕС призвал стороны конфликта в Карабахе обеспечить защиту населения
Европейский союз призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе обеспечить защиту гражданского населения и инфраструктуры, заявил комиссар ЕС по антикризисному... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:13
2020-09-28T13:13
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
евросоюз
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Европейский союз призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе обеспечить защиту гражданского населения и инфраструктуры, заявил комиссар <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> по антикризисному управлению Янез Ленарчич.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577874031.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, евросоюз, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

ЕС призвал стороны конфликта в Карабахе обеспечить защиту населения

13:13 28.09.2020
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Европейский союз призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе обеспечить защиту гражданского населения и инфраструктуры, заявил комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"Призываю все стороны конфликта в Нагорном Карабахе сделать все необходимое для обеспечения защиты жизни гражданского населения и инфраструктуры в соответствии с обязательствами по уважению принципов международного гуманитарного права", - написал Ленарчич в Twitter.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:33Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Баку заявил, что на стороне Армении воюют наемники из Сирии
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕЕвросоюзНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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