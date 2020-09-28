https://ria.ru/20200928/karabakh-1577882318.html

Германия призвала стороны в Карабахе к немедленному перемирию

Правительство ФРГ считает эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном очень опасным развитием событий, призывает к прекращению боев, в том числе через... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:08

2020-09-28T13:08

2020-09-28T13:38

минобороны азербайджана

минобороны армении

штеффен зайберт

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

обсе

германия

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<strong>БЕРЛИН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Правительство ФРГ считает эскалацию конфликта между Арменией и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> очень опасным развитием событий, призывает к прекращению боев, в том числе через привлечение механизмов ОБСЕ, заявил официальный представитель кабмина Германии <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>.По словам представительницы МИД, Германия находится в контакте с обеими сторона через свои посольства в Ереване и Баку. "Если будут какие-то новые переговоры, контакты международного характера или с обеими конфликтующими сторонам, я проинформирую об этом", - добавила она.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

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нагорно-карабахская республика

сша

германия

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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