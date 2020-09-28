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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577882318.html
Германия призвала стороны в Карабахе к немедленному перемирию
Правительство ФРГ считает эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном очень опасным развитием событий, призывает к прекращению боев, в том числе через... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:08
2020-09-28T13:38
минобороны азербайджана
минобороны армении
штеффен зайберт
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
германия
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<strong>БЕРЛИН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Правительство ФРГ считает эскалацию конфликта между Арменией и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> очень опасным развитием событий, призывает к прекращению боев, в том числе через привлечение механизмов ОБСЕ, заявил официальный представитель кабмина Германии <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>.По словам представительницы МИД, Германия находится в контакте с обеими сторона через свои посольства в Ереване и Баку. "Если будут какие-то новые переговоры, контакты международного характера или с обеими конфликтующими сторонам, я проинформирую об этом", - добавила она.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
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нагорно-карабахская республика
сша
германия
азербайджан
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минобороны азербайджана, минобороны армении, штеффен зайберт, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, германия, азербайджан, армения, в мире

Германия призвала стороны в Карабахе к немедленному перемирию

13:08 28.09.2020 (обновлено: 13:38 28.09.2020)
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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БЕРЛИН, 28 сен – РИА Новости. Правительство ФРГ считает эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном очень опасным развитием событий, призывает к прекращению боев, в том числе через привлечение механизмов ОБСЕ, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
"Правительство видит во вспышке конфликта между Арменией и Азербайджаном очень опасное развитие ситуации. Мы призываем обе стороны к немедленному перемирию и возвращению к переговорам. Для этого существует соответствующая площадка – минская группа ОБСЕ. В этом наш настоятельный призыв к обеим сторонам", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:51Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Играют по-крупному". Эксперт оценил вероятность большой войны в Карабахе
По словам представительницы МИД, Германия находится в контакте с обеими сторона через свои посольства в Ереване и Баку. "Если будут какие-то новые переговоры, контакты международного характера или с обеими конфликтующими сторонам, я проинформирую об этом", - добавила она.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииШтеффен ЗайбертНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕГерманияАзербайджанАрменияВ мире
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