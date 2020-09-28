Германия призвала стороны в Карабахе к немедленному перемирию
13:08 28.09.2020 (обновлено: 13:38 28.09.2020)
321
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
БЕРЛИН, 28 сен – РИА Новости. Правительство ФРГ считает эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном очень опасным развитием событий, призывает к прекращению боев, в том числе через привлечение механизмов ОБСЕ, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
"Правительство видит во вспышке конфликта между Арменией и Азербайджаном очень опасное развитие ситуации. Мы призываем обе стороны к немедленному перемирию и возвращению к переговорам. Для этого существует соответствующая площадка – минская группа ОБСЕ. В этом наш настоятельный призыв к обеим сторонам", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.
По словам представительницы МИД, Германия находится в контакте с обеими сторона через свои посольства в Ереване и Баку. "Если будут какие-то новые переговоры, контакты международного характера или с обеими конфликтующими сторонам, я проинформирую об этом", - добавила она.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.