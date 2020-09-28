https://ria.ru/20200928/infrastruktura-1577913969.html

Николаев: развитие Арктики требует создания современной инфраструктуры

Строительство моста через реку Лена в Якутии вошло в национальную программу развития Дальнего Востока, утвержденную председателем правительства РФ Михаилом... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:24

2020-09-28T20:24

2020-09-28T20:24

республика саха (якутия)

река лена

айсен николаев

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<strong>ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Строительство моста через <a href="http://ria.ru/location_reka-lena/" target="_blank" data-auto="true">реку Лена</a> в Якутии вошло в национальную программу развития <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, утвержденную председателем правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> в ходе пленарного заседания II Международного Северного форума по устойчивому развитию.Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа, ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина."Мы все очень рады, что в национальную программу развития Дальнего Востока… строительство Ленского моста вошло как одна из задач... Этот мост… присоединит колоссальные пространства <a href="http://ria.ru/location_Vostochnaja_Sibir/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Сибири</a> и Дальнего Востока. А это более четверти всей территории России. Мост обеспечит круглогодичный доступ к месторождениям мирового масштаба. Повышение транспортной доступности республики прогнозируется с 20% до 80%, ожидается кратное сокращение логистических издержек, резкое увеличение инвестиционных возможностей", — отметил глава республики.Глава Якутии напомнил, что в августе этого года была принята стратегия развития арктической зоны республики до 2035 года. "В рамках национального проекта по развитию транспорта вблизи <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> строится высокотехнологичная Жатайская судоверфь с мощностью 10 речных судов в год. При поддержке федерального правительства в республике развивается северная авиация, ведется реконструкция аэропортов, прорабатываются проекты по обновлению воздушного парка", — сказал Николаев.Глава Якутии отметил роль политики опережающего развития Дальнего Востока и новой арктический повестки в решении проблем транспортной инфраструктуры. Николаев рассказал на форуме о достижениях региона и отметил, что благодаря политике опережающего развития Дальнего Востока, новой арктической повестке России в последние годы происходят ощутимые сдвиги в решении проблем инфраструктурного дефицита ЯкутииПо мнению гендиректора Института регионального консалтинга Александра Пилясова, идеальная мировая арктическая зона могла бы выглядеть так: "инфраструктура — как у скандинавских стран, чувство хозяина своей земли — как у гренландцев, ресурсы — как у России, распределение ресурсной ренты — как на Аляске, а национальное самоуправление — как в Канаде"."Такое, конечно, мы увидим не скоро, но если говорить про инфраструктуру, то для нас образцом являются Норвегия и Швеция: у них скучно жить в Арктике, везде дороги, аэропорты, интернет последнего поколения. Решение проблемы бедности в Арктике, формирование качественного местного самоуправления – все это станет возможно только после создания соответствующей инфраструктуры. Инфраструктурное обустройство, причем на малозатратной основе, за счет сезонных дорог, за счет подключения сети коротких взлетно-посадочных полос – вот наша большая задача", — сказал Пилясов, комментируя ход Северного форума.

https://ria.ru/20200925/yakutsk-1577782341.html

река лена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

река лена, айсен николаев