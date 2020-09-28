https://ria.ru/20200928/infektsii-1577892067.html

В России снизилась заболеваемость управляемыми инфекциями

По большинству управляемых инфекций к 2020 году достигнуты целевые показатели программы "Развитие здравоохранения", в 2020 году отмечается тенденция к снижению... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:00

2020-09-28T15:00

2020-09-28T15:00

россия

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> По большинству управляемых инфекций к 2020 году достигнуты целевые показатели программы "Развитие здравоохранения", в 2020 году отмечается тенденция к снижению заболеваемости почти по всем управляемым инфекциям, следует из стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года."По большинству управляемых инфекций к 2020 году достигнуты целевые показатели, определенные программой <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> "Развитие здравоохранения" (заболеваемость дифтерией регистрируется на уровне менее 0,01 на 100 тысяч населения, краснухой, эпидемическим паротитом, вирусным гепатитом В -на уровне менее 1 на 100 тысяч населения, не регистрируется полиомиелит, вызванный диким полиовирусом). В 2020 году тенденция к снижению заболеваемости практически всеми управляемыми инфекциями сохраняется", - говорится в документе.

https://ria.ru/20200928/zabolevaemost-1577879644.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, общество