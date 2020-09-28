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В России снизилась заболеваемость управляемыми инфекциями
По большинству управляемых инфекций к 2020 году достигнуты целевые показатели программы "Развитие здравоохранения", в 2020 году отмечается тенденция к снижению... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:00
2020-09-28T15:00
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> По большинству управляемых инфекций к 2020 году достигнуты целевые показатели программы "Развитие здравоохранения", в 2020 году отмечается тенденция к снижению заболеваемости почти по всем управляемым инфекциям, следует из стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года."По большинству управляемых инфекций к 2020 году достигнуты целевые показатели, определенные программой <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> "Развитие здравоохранения" (заболеваемость дифтерией регистрируется на уровне менее 0,01 на 100 тысяч населения, краснухой, эпидемическим паротитом, вирусным гепатитом В -на уровне менее 1 на 100 тысяч населения, не регистрируется полиомиелит, вызванный диким полиовирусом). В 2020 году тенденция к снижению заболеваемости практически всеми управляемыми инфекциями сохраняется", - говорится в документе.
https://ria.ru/20200928/zabolevaemost-1577879644.html
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60
россия, здоровье - общество, общество

В России снизилась заболеваемость управляемыми инфекциями

15:00 28.09.2020
390
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФорум "Здоровье нации — основа процветания России"
Форум Здоровье нации — основа процветания России - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. По большинству управляемых инфекций к 2020 году достигнуты целевые показатели программы "Развитие здравоохранения", в 2020 году отмечается тенденция к снижению заболеваемости почти по всем управляемым инфекциям, следует из стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.
"По большинству управляемых инфекций к 2020 году достигнуты целевые показатели, определенные программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (заболеваемость дифтерией регистрируется на уровне менее 0,01 на 100 тысяч населения, краснухой, эпидемическим паротитом, вирусным гепатитом В -на уровне менее 1 на 100 тысяч населения, не регистрируется полиомиелит, вызванный диким полиовирусом). В 2020 году тенденция к снижению заболеваемости практически всеми управляемыми инфекциями сохраняется", - говорится в документе.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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