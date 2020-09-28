https://ria.ru/20200928/indoneziya-1577865963.html

В Индонезии 14 человек погибли при сходе оползней

Четырнадцать человек погибли в результате схода оползней в индонезийском городе Таракан в провинции Северный Калимантан, сообщает агентство Antara со ссылкой на РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:37

2020-09-28T09:37

2020-09-28T09:37

индонезия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:97:2990:1779_1400x0_80_0_0_613ddc821a66658d731290aa51dfdc16.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Четырнадцать человек погибли в результате схода оползней в <a href="https://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank">индонезийском</a> городе Таракан в провинции Северный Калимантан, сообщает агентство <a href="https://en.antaranews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Antara</a> со ссылкой на власти.Ранее агентство <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Синьхуа</a> сообщало о 10 погибших.Индонезийское агентство отмечает, что оползни были вызваны непрекращающимися проливными дождями. Сход породы произошел в четырех местах в городе рано утром в понедельник. Среди погибших – мужчина, женщина и ребенок из одной семьи.Также при сходе оползней несколько человек пострадали, их доставили в больницу. Стихия разрушила множество домов.

https://ria.ru/20200717/1574509614.html

индонезия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индонезия, в мире