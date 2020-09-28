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В Индонезии 14 человек погибли при сходе оползней
Четырнадцать человек погибли в результате схода оползней в индонезийском городе Таракан в провинции Северный Калимантан, сообщает агентство Antara со ссылкой на РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:37
2020-09-28T09:37
индонезия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Четырнадцать человек погибли в результате схода оползней в <a href="https://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank">индонезийском</a> городе Таракан в провинции Северный Калимантан, сообщает агентство <a href="https://en.antaranews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Antara</a> со ссылкой на власти.Ранее агентство <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Синьхуа</a> сообщало о 10 погибших.Индонезийское агентство отмечает, что оползни были вызваны непрекращающимися проливными дождями. Сход породы произошел в четырех местах в городе рано утром в понедельник. Среди погибших – мужчина, женщина и ребенок из одной семьи.Также при сходе оползней несколько человек пострадали, их доставили в больницу. Стихия разрушила множество домов.
https://ria.ru/20200717/1574509614.html
индонезия
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индонезия, в мире

В Индонезии 14 человек погибли при сходе оползней

09:37 28.09.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи, Индонезия
Машина скорой помощи, Индонезия - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли в результате схода оползней в индонезийском городе Таракан в провинции Северный Калимантан, сообщает агентство Antara со ссылкой на власти.
Ранее агентство Синьхуа сообщало о 10 погибших.
Индонезийское агентство отмечает, что оползни были вызваны непрекращающимися проливными дождями. Сход породы произошел в четырех местах в городе рано утром в понедельник. Среди погибших – мужчина, женщина и ребенок из одной семьи.
Также при сходе оползней несколько человек пострадали, их доставили в больницу. Стихия разрушила множество домов.
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