Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/imuschestvo-1577908330.html
Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:30
2020-09-28T19:10
игорь артемьев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152984/06/1529840677_0:128:1500:972_1400x0_80_0_0_fdb3ff572e0f1bd628ea7c74c29ad83e.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава Федеральной антимонопольной службы (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artemev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артемьев</a> предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> эту идею поддержал.Президент в понедельник встретился с Артемьевым в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>."Мы подготовили в правительстве короткий законопроект, в принципе в закон "О конкуренции" достаточно внести пять строк и эти же пять строк внести в 50 законодательных актов, установив очень простую вещь: во-первых, все перевести в электронный формат, либо электронный конкурс, либо электронный аукцион, и на едином сайте может любой гражданин, компания прочитать о продаже любого абсолютно имущества, по любому законодательству", - сказал Артемьев на встрече с Путиным.Глава ФАС отметил, что во время своей работы не видел ни одного объявления о продаже конфискованной продукции или вещественных доказательств с истекшим сроком хранения. "Мы однажды, действительно, имели такое дело, завели его официально, когда Lamborghini был продаж за 100 тысяч рублей одному гражданину, естественно, мы его вернули обратно в казну", - рассказал он."В целом абсолютно правильно, современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро и эффективно", - ответил Путин.Артемьев пояснил, что в настоящее время в России по реализации имущества действует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество – конфискат, лес, земля или другое государственное имущество – продается по разным процедурам. "Объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате все это достается отдельным лицам, и все это проплывает мимо казны", - добавил руководитель антимонопольного ведомства.По его словам, создание единого сайта продажи госимущества не только станет выходом из сложившейся ситуации, но и позволит продать госимущество подороже."Конечно. Выручить побольше денег для казны", - согласился президент.
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577676973.html
https://ria.ru/20200909/podsolnechnik-1576967972.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152984/06/1529840677_18:0:1482:1098_1400x0_80_0_0_90ace8a87e433f0f99e3ac74fd0cd438.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артемьев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир путин, общество

Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества

18:30 28.09.2020 (обновлено: 19:10 28.09.2020)
2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
Президент в понедельник встретился с Артемьевым в Сочи.
"Мы подготовили в правительстве короткий законопроект, в принципе в закон "О конкуренции" достаточно внести пять строк и эти же пять строк внести в 50 законодательных актов, установив очень простую вещь: во-первых, все перевести в электронный формат, либо электронный конкурс, либо электронный аукцион, и на едином сайте может любой гражданин, компания прочитать о продаже любого абсолютно имущества, по любому законодательству", - сказал Артемьев на встрече с Путиным.
Глава ФАС отметил, что во время своей работы не видел ни одного объявления о продаже конфискованной продукции или вещественных доказательств с истекшим сроком хранения. "Мы однажды, действительно, имели такое дело, завели его официально, когда Lamborghini был продаж за 100 тысяч рублей одному гражданину, естественно, мы его вернули обратно в казну", - рассказал он.
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 19:04Распространение нового коронавируса
ФАС проверит обоснованность оптовой цены "Арепливира"
"В целом абсолютно правильно, современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро и эффективно", - ответил Путин.
Артемьев пояснил, что в настоящее время в России по реализации имущества действует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество – конфискат, лес, земля или другое государственное имущество – продается по разным процедурам. "Объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате все это достается отдельным лицам, и все это проплывает мимо казны", - добавил руководитель антимонопольного ведомства.
По его словам, создание единого сайта продажи госимущества не только станет выходом из сложившейся ситуации, но и позволит продать госимущество подороже.
"Конечно. Выручить побольше денег для казны", - согласился президент.
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 09:55
ФАС прокомментировала сообщения о росте цен на подсолнечное масло
4351022
Обсудить3
Игорь АртемьевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ рассказал, как пандемия повлияет на экономику европейских стран
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному делу
Белорусский оппозиционер Знак завершил голодовку в СИЗО
Логотип компании Xiaomi
Характеристики и цена нового Xiaomi Mi 10T слили в Сеть до анонса
Города России. Сочи
Загадочное явление в Черном море вызвало споры в Сети
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Трамп сообщил об отказе Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Американская компания приостановила испытания вакцины против коронавируса
Фотожурналист Владимир Мусаэльян
Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян
Мюнхенская конференция по безопасности
Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию
Алексей Навальный
В Берлине отказались афишировать поступление запроса России о Навальном
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Азербайджан заявил об обстреле Арменией населенных пунктов в Карабахе
Президент США Дональд Трамп
Трамп ответил на обвинения в неуплате налогов
Отель Сентидо Грейсланд Резорт
В Таиланде туристу грозит тюрьма за отрицательные отзывы об отеле
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Задержан сотрудник дагестанской колонии, где сбежали шестеро осужденных
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон встретится с Тихановской во вторник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния