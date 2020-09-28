https://ria.ru/20200928/imuschestvo-1577908330.html

Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:30

2020-09-28T18:30

2020-09-28T19:10

игорь артемьев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава Федеральной антимонопольной службы (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artemev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артемьев</a> предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> эту идею поддержал.Президент в понедельник встретился с Артемьевым в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>."Мы подготовили в правительстве короткий законопроект, в принципе в закон "О конкуренции" достаточно внести пять строк и эти же пять строк внести в 50 законодательных актов, установив очень простую вещь: во-первых, все перевести в электронный формат, либо электронный конкурс, либо электронный аукцион, и на едином сайте может любой гражданин, компания прочитать о продаже любого абсолютно имущества, по любому законодательству", - сказал Артемьев на встрече с Путиным.Глава ФАС отметил, что во время своей работы не видел ни одного объявления о продаже конфискованной продукции или вещественных доказательств с истекшим сроком хранения. "Мы однажды, действительно, имели такое дело, завели его официально, когда Lamborghini был продаж за 100 тысяч рублей одному гражданину, естественно, мы его вернули обратно в казну", - рассказал он."В целом абсолютно правильно, современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро и эффективно", - ответил Путин.Артемьев пояснил, что в настоящее время в России по реализации имущества действует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество – конфискат, лес, земля или другое государственное имущество – продается по разным процедурам. "Объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате все это достается отдельным лицам, и все это проплывает мимо казны", - добавил руководитель антимонопольного ведомства.По его словам, создание единого сайта продажи госимущества не только станет выходом из сложившейся ситуации, но и позволит продать госимущество подороже."Конечно. Выручить побольше денег для казны", - согласился президент.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артемьев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир путин, общество