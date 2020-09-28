https://ria.ru/20200928/gubernatory-1577914868.html

Собянин назвал основной критерий оценки губернаторов

Мнение населения должно учитываться в общей оценке работы высших должностных лиц регионов, считает мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:56

2020-09-28T20:56

2020-09-28T20:56

сергей собянин

владимир путин

москва

общество

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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Мнение населения должно учитываться в общей оценке работы высших должностных лиц регионов, считает мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Очень важно, чтобы в оценке высших должностных лиц был сохранен показатель, причем он по весу значительно больше других, - это удовлетворенность населения деятельностью губернаторов. Потому что все, что мы делаем, конечно, важно для экономики, для страны, но в первую очередь мы это делаем для людей, для населения, и их оценка чрезвычайно важна в конечном итоге", - заявил он в ходе расширенного заседания президиума Госсовета с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.

https://ria.ru/20200928/putin-1577912009.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, владимир путин, москва, общество