https://ria.ru/20200928/gripp-1577902406.html
Попова призвала прививаться от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привиться от гриппа, вакцины в стране достаточно, закуплено на 60% совокупного населения РФ. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:16
2020-09-28T17:16
2020-09-28T17:30
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> призвала привиться от гриппа, вакцины в стране достаточно, закуплено на 60% совокупного населения РФ.По ее словам, "главное сейчас – успеть привиться".
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, общество