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Попова призвала прививаться от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привиться от гриппа, вакцины в стране достаточно, закуплено на 60% совокупного населения РФ. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:16
2020-09-28T17:30
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> призвала привиться от гриппа, вакцины в стране достаточно, закуплено на 60% совокупного населения РФ.По ее словам, "главное сейчас – успеть привиться".
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, общество

Попова призвала прививаться от гриппа

17:16 28.09.2020 (обновлено: 17:30 28.09.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привиться от гриппа, вакцины в стране достаточно, закуплено на 60% совокупного населения РФ.

"Грипп - это очень коварное заболевание, и лучше им не заболеть, как они будут объединяться в этом году с новым ковидом, есть разные исследования ученых. Я вот сейчас не стану пугать всех, но точно знаю, что надо привиться, и к этому сейчас всех призываю. Вакцины в стране достаточно, решением президента Российской Федерации, правительством выделены средства и приобретено вакцины за федеральные деньги на 60% совокупного населения Российской Федерации, такого не было никогда", - сказал Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, "главное сейчас – успеть привиться".
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаОбщество
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