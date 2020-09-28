Попова призвала прививаться от гриппа

"Грипп - это очень коварное заболевание, и лучше им не заболеть, как они будут объединяться в этом году с новым ковидом, есть разные исследования ученых. Я вот сейчас не стану пугать всех, но точно знаю, что надо привиться, и к этому сейчас всех призываю. Вакцины в стране достаточно, решением президента Российской Федерации, правительством выделены средства и приобретено вакцины за федеральные деньги на 60% совокупного населения Российской Федерации, такого не было никогда", - сказал Попова в эфире радио "Комсомольская правда".