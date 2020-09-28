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Источник: Госдума сэкономит более миллиарда рублей в 2020 году
Госдума в 2020 году сэкономит более 1 миллиарда рублей, об этом председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил на заседании Совета Госдумы, сообщил РИА... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:42
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госдума рф
вячеслав володин
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> в 2020 году сэкономит более 1 миллиарда рублей, об этом председатель нижней палаты <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> сообщил на заседании Совета Госдумы, сообщил РИА Новости источник, присутствовавший на закрытом заседании совета.Госдума ежегодно возвращает сэкономленные средства в бюджет РФ. В прошлом году объем средств составил 394 миллиона рублей.
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РИА Новости
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госдума рф, вячеслав володин, экономика

Источник: Госдума сэкономит более миллиарда рублей в 2020 году

16:42 28.09.2020 (обновлено: 17:02 28.09.2020)
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© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Госдума в 2020 году сэкономит более 1 миллиарда рублей, об этом председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил на заседании Совета Госдумы, сообщил РИА Новости источник, присутствовавший на закрытом заседании совета.
"Госдума в текущем году сэкономит более 1 миллиарда рублей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы", - сказал источник.
Госдума ежегодно возвращает сэкономленные средства в бюджет РФ. В прошлом году объем средств составил 394 миллиона рублей.
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Госдума РФВячеслав ВолодинЭкономика
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