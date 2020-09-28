https://ria.ru/20200928/gosduma-1577898794.html

Источник: Госдума сэкономит более миллиарда рублей в 2020 году

Госдума в 2020 году сэкономит более 1 миллиарда рублей, об этом председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил на заседании Совета Госдумы, сообщил РИА... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:42

2020-09-28T16:42

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госдума рф

вячеслав володин

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> в 2020 году сэкономит более 1 миллиарда рублей, об этом председатель нижней палаты <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> сообщил на заседании Совета Госдумы, сообщил РИА Новости источник, присутствовавший на закрытом заседании совета.Госдума ежегодно возвращает сэкономленные средства в бюджет РФ. В прошлом году объем средств составил 394 миллиона рублей.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, экономика