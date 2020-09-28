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Онлайн-конференция к 30-летию объединения Германии о ситуации в ЕС
1 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в Германии и Евросоюзе, приуроченную к 30-летию объединения Германии.
2020-09-28T12:50
2020-09-28T12:50
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201001/952918940.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;<br>- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;<br>- политолог Александр РАР.<br><br>3 октября в Германии будет отмечаться 30-ая годовщина объединения. Один из главных немецких праздников в этом году пройдет на фоне жестких ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, которые введены практически во всех странах Европейского союза. <br>Что происходит сегодня в Германии и в странах ЕС? С какими результатами Германия подходит к 30-й годовщине объединения? Почему в отношениях России и Германии, России и Евросоюза появляется все больше сложных вопросов? Может ли что-то помочь преодолеть кризис доверия, все более усугубляющийся на фоне фейковых вбросов и непрекращающейся информационной войны на Западе против России?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 30-летию объединения Германии о ситуации в ЕС

12:50 28.09.2020
23
Читать ria.ru в
1 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в Германии и Евросоюзе, приуроченную к 30-летию объединения Германии.
Задать вопрос

Участники:
- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- политолог Александр РАР.

3 октября в Германии будет отмечаться 30-ая годовщина объединения. Один из главных немецких праздников в этом году пройдет на фоне жестких ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, которые введены практически во всех странах Европейского союза.
Что происходит сегодня в Германии и в странах ЕС? С какими результатами Германия подходит к 30-й годовщине объединения? Почему в отношениях России и Германии, России и Евросоюза появляется все больше сложных вопросов? Может ли что-то помочь преодолеть кризис доверия, все более усугубляющийся на фоне фейковых вбросов и непрекращающейся информационной войны на Западе против России?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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