Онлайн-конференция к 30-летию объединения Германии о ситуации в ЕС
1 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в Германии и Евросоюзе, приуроченную к 30-летию объединения Германии.
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Участники:
- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- политолог Александр РАР.
3 октября в Германии будет отмечаться 30-ая годовщина объединения. Один из главных немецких праздников в этом году пройдет на фоне жестких ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, которые введены практически во всех странах Европейского союза.
Что происходит сегодня в Германии и в странах ЕС? С какими результатами Германия подходит к 30-й годовщине объединения? Почему в отношениях России и Германии, России и Евросоюза появляется все больше сложных вопросов? Может ли что-то помочь преодолеть кризис доверия, все более усугубляющийся на фоне фейковых вбросов и непрекращающейся информационной войны на Западе против России?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- политолог Александр РАР.
3 октября в Германии будет отмечаться 30-ая годовщина объединения. Один из главных немецких праздников в этом году пройдет на фоне жестких ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, которые введены практически во всех странах Европейского союза.
Что происходит сегодня в Германии и в странах ЕС? С какими результатами Германия подходит к 30-й годовщине объединения? Почему в отношениях России и Германии, России и Евросоюза появляется все больше сложных вопросов? Может ли что-то помочь преодолеть кризис доверия, все более усугубляющийся на фоне фейковых вбросов и непрекращающейся информационной войны на Западе против России?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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