https://ria.ru/20200928/es-1577880701.html

Онлайн-конференция к 30-летию объединения Германии о ситуации в ЕС

1 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в Германии и Евросоюзе, приуроченную к 30-летию объединения Германии.

2020-09-28T12:50

2020-09-28T12:50

2020-09-28T12:50

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1577880701.jpg?1601286638

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201001/952918940.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;<br>- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;<br>- политолог Александр РАР.<br><br>3 октября в Германии будет отмечаться 30-ая годовщина объединения. Один из главных немецких праздников в этом году пройдет на фоне жестких ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, которые введены практически во всех странах Европейского союза. <br>Что происходит сегодня в Германии и в странах ЕС? С какими результатами Германия подходит к 30-й годовщине объединения? Почему в отношениях России и Германии, России и Евросоюза появляется все больше сложных вопросов? Может ли что-то помочь преодолеть кризис доверия, все более усугубляющийся на фоне фейковых вбросов и непрекращающейся информационной войны на Западе против России?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы