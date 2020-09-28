https://ria.ru/20200928/burlenie-1577908884.html
Загадочное явление в Черном море вызвало споры в Сети
Необычное явление в Сочи вызвало недоумение у пользователя Instagram. На снятых им кадрах виден бурлящий участок морской воды. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:34
2020-09-28T18:34
2020-09-28T18:50
россия
черное море
сочи
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/97384/66/973846634_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_3d3fd3679ed407815bbc588f454d8ca4.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Необычное явление в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> вызвало недоумение у пользователя <a href="https://www.instagram.com/captain_sochi/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>. На снятых им кадрах виден бурлящий участок морской воды."Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?" — спросил у подписчиков автор ролика.В комментариях пользователи поделились своими догадками."Сливают воду с аквапарка", — предположил подписчик."Прорвало глубоководный выпуск очистных", — написал один из пользователей, поинтересовавшись, нет ли у "загадочного явления" запаха."Канализация", — допустил один из комментаторов.Сам автор публикации в шутку назвал виновником бурления Кракена — гигантского мифического морского чудища.
https://ria.ru/20200922/grobnitsa-1577579098.html
alnoor1953
Н* вального забрасывают обратно. Вот он и газы пускает :)
93
ani.ermolova
Это Северный поток-3
58
15
россия
черное море
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, сочи, общество
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Необычное явление в Сочи
вызвало недоумение у пользователя Instagram
. На снятых им кадрах виден бурлящий участок морской воды.
"Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?" — спросил у подписчиков автор ролика.
В комментариях пользователи поделились своими догадками.
"Сливают воду с аквапарка", — предположил подписчик.
"Прорвало глубоководный выпуск очистных", — написал один из пользователей, поинтересовавшись, нет ли у "загадочного явления" запаха.
"Канализация", — допустил один из комментаторов.
Сам автор публикации в шутку назвал виновником бурления Кракена — гигантского мифического морского чудища.