https://ria.ru/20200928/burlenie-1577908884.html

Загадочное явление в Черном море вызвало споры в Сети

Необычное явление в Сочи вызвало недоумение у пользователя Instagram. На снятых им кадрах виден бурлящий участок морской воды. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:34

2020-09-28T18:34

2020-09-28T18:50

россия

черное море

сочи

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Необычное явление в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> вызвало недоумение у пользователя <a href="https://www.instagram.com/captain_sochi/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>. На снятых им кадрах виден бурлящий участок морской воды."Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?" — спросил у подписчиков автор ролика.В комментариях пользователи поделились своими догадками."Сливают воду с аквапарка", — предположил подписчик."Прорвало глубоководный выпуск очистных", — написал один из пользователей, поинтересовавшись, нет ли у "загадочного явления" запаха."Канализация", — допустил один из комментаторов.Сам автор публикации в шутку назвал виновником бурления Кракена — гигантского мифического морского чудища.

https://ria.ru/20200922/grobnitsa-1577579098.html

alnoor1953 Н* вального забрасывают обратно. Вот он и газы пускает :) 93

ani.ermolova Это Северный поток-3 58

15

россия

черное море

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, сочи, общество