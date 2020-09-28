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Загадочное явление в Черном море вызвало споры в Сети
Необычное явление в Сочи вызвало недоумение у пользователя Instagram. На снятых им кадрах виден бурлящий участок морской воды. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:34
2020-09-28T18:50
россия
черное море
сочи
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Необычное явление в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> вызвало недоумение у пользователя <a href="https://www.instagram.com/captain_sochi/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>. На снятых им кадрах виден бурлящий участок морской воды."Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?" — спросил у подписчиков автор ролика.В комментариях пользователи поделились своими догадками."Сливают воду с аквапарка", — предположил подписчик."Прорвало глубоководный выпуск очистных", — написал один из пользователей, поинтересовавшись, нет ли у "загадочного явления" запаха."Канализация", — допустил один из комментаторов.Сам автор публикации в шутку назвал виновником бурления Кракена — гигантского мифического морского чудища.
https://ria.ru/20200922/grobnitsa-1577579098.html
Н* вального забрасывают обратно. Вот он и газы пускает :)
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россия
черное море
сочи
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россия, черное море, сочи, общество

Загадочное явление в Черном море вызвало споры в Сети

18:34 28.09.2020 (обновлено: 18:50 28.09.2020)
47626
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Необычное явление в Сочи вызвало недоумение у пользователя Instagram. На снятых им кадрах виден бурлящий участок морской воды.
"Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?" — спросил у подписчиков автор ролика.
В комментариях пользователи поделились своими догадками.
"Сливают воду с аквапарка", — предположил подписчик.
"Прорвало глубоководный выпуск очистных", — написал один из пользователей, поинтересовавшись, нет ли у "загадочного явления" запаха.
"Канализация", — допустил один из комментаторов.
Сам автор публикации в шутку назвал виновником бурления Кракена — гигантского мифического морского чудища.
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