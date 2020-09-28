https://ria.ru/20200928/bolezni-1577881617.html
В России утвердили стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней
Правительство России утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на следующие 15 лет, Минздраву и другим ведомствам поручено в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:58
2020-09-28T12:58
2020-09-28T14:16
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на следующие 15 лет, Минздраву и другим ведомствам поручено в ближайшие три месяца проработать план мероприятий для ее реализации, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Он добавил, что необходимо принимать меры, чтобы держать под контролем существующие инфекции и не давать распространяться новым. "Стратегия ориентирована на то, чтобы как можно больше людей в нашей стране могли регулярно делать прививки от самых разных инфекций. В первую очередь это касается детей. Для этого должен быть расширен национальный календарь прививок. Будем стимулировать разработки вакцин, налаживать их выпуск и локализацию производства в России", - отметил Мишустин.Он напомнил, что по поручению президента РФ была расширена вакцинация для профилактики гриппа, на эти цели в этом году было выделено дополнительно 4 миллиарда рублей. По словам главы правительства, прививку таким образом смогут сделать до 60% россиян и те, кто входят в группу риска.Стратегия развития иммунопрофилактики предусматривает охват прививками 95% россиян, говорится в сообщении правительства РФ.Согласно сообщению пресс-службы кабмина, стратегия ориентирована на иммунопрофилактику ряда инфекций, таких как дифтерия, корь, краснуха, вирусный гепатит B, сезонный грипп. "Она предполагает охват населения профилактическими прививками на уровне не менее 95%. Именно такой процент позволяет достичь выраженного эффекта вакцинопрофилактики для многих инфекций", - отмечается в сообщении.Как отмечают в правительстве, мероприятия стратегии разделены на шесть основных направлений: первое подразумевает оптимизацию национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показателям, второе – стимулирование научных разработок и доклинических исследований в области создания иммунобиологических препаратов, третье – локализацию на отечественных предприятиях полного цикла производства вакцин, четвёртое – обеспечение безопасных условий иммунизации и фармакологического надзора за её результатами, пятое – совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней и шестое – повышение осведомлённости населения о пользе вакцинации.
https://ria.ru/20200924/depressiya-1577686743.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Правительство России утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на следующие 15 лет, Минздраву и другим ведомствам поручено в ближайшие три месяца проработать план мероприятий для ее реализации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Правительство утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней, она рассчитана на следующие 15 лет. Ситуация с коронавирусом еще раз подтвердила важность развития этого направления", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он добавил, что необходимо принимать меры, чтобы держать под контролем существующие инфекции и не давать распространяться новым. "Стратегия ориентирована на то, чтобы как можно больше людей в нашей стране могли регулярно делать прививки от самых разных инфекций. В первую очередь это касается детей. Для этого должен быть расширен национальный календарь прививок. Будем стимулировать разработки вакцин, налаживать их выпуск и локализацию производства в России", - отметил Мишустин.
Он напомнил, что по поручению президента РФ была расширена вакцинация для профилактики гриппа, на эти цели в этом году было выделено дополнительно 4 миллиарда рублей. По словам главы правительства, прививку таким образом смогут сделать до 60% россиян и те, кто входят в группу риска.
"Прошу министерство здравоохранения совместно с другими ведомствами в ближайшие три месяца проработать план мероприятий для реализации стратегии, соответствующее поручение дано", - сказал Мишустин.
Стратегия развития иммунопрофилактики предусматривает охват прививками 95% россиян, говорится в сообщении правительства РФ.
Согласно сообщению пресс-службы кабмина, стратегия ориентирована на иммунопрофилактику ряда инфекций, таких как дифтерия, корь, краснуха, вирусный гепатит B, сезонный грипп. "Она предполагает охват населения профилактическими прививками на уровне не менее 95%. Именно такой процент позволяет достичь выраженного эффекта вакцинопрофилактики для многих инфекций", - отмечается в сообщении.
Как отмечают в правительстве, мероприятия стратегии разделены на шесть основных направлений: первое подразумевает оптимизацию национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показателям, второе – стимулирование научных разработок и доклинических исследований в области создания иммунобиологических препаратов, третье – локализацию на отечественных предприятиях полного цикла производства вакцин, четвёртое – обеспечение безопасных условий иммунизации и фармакологического надзора за её результатами, пятое – совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней и шестое – повышение осведомлённости населения о пользе вакцинации.