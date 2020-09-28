https://ria.ru/20200928/biznes-1577904918.html

РСПП завершит Недели российского бизнеса серией форумов и съездом

Российский союз промышленников и предпринимателей проводит завершающую серию форумов в рамках Недель российского бизнеса, которая завершится съездом РСПП,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:45

2020-09-28T17:45

2020-09-28T17:45

евразийский экономический союз

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156032/21/1560322101_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_afc7b5b225b10db4810dbda88b773862.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российский союз промышленников и предпринимателей</a> проводит завершающую серию форумов в рамках Недель российского бизнеса, которая завершится съездом РСПП, сообщили РИА Новости в союзе."30 сентября в очном формате пройдет вторая сессия Экологического форума "Климатические риски и возможности для экономики: взгляд государства и бизнеса". Представители бизнеса и власти обсудят вызовы трансграничного углеродного регулирования и меры по снижению выбросов парниковых газов в России и в мире", - рассказали в союзе, отметив, что в этом году в повестку Недель российского бизнеса включены и вопросы поддержки экономики в условиях снижения деловой активности в связи с пандемией.Далее, 5 октября, в режиме видеоконференции на форуме "Техническое регулирование как инструмент евразийской интеграции" будут обсуждаться роль технического регулирования в интеграционных процессах <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>, вопросы аккредитации в условиях реализации механизма регуляторной гильотины, развитие стандартизации как базиса технического регулирования.В режиме видеоконференции 7 октября пройдет вторая сессии Финансового форума, где рассмотрят антикризисные меры в финансово-банковской системе России и дальнейшие перспективы ее развития. Через неделю, 13 октября, состоится форум "Общественный транспорт 2020", на котором планируется сформировать предложения правительству РФ по вопросам развития и поддержки проектов в области общественного пассажирского транспорта. А 14 октября пройдет Форум по цифровой трансформации."Завершающим мероприятием Недель российского бизнеса 15 октября станет Съезд РСПП, где ожидается участие президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>", - добавили в союзе.Там отметили, что участниками мероприятий Недель российского бизнеса в 2020 году по традиции станут вице-премьеры правительства РФ, представители администрации президента и Федерального Собрания, главы ключевых министерств и ведомств, члены бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений союза.

https://ria.ru/20200518/1571612259.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/rspp-1577893775.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика