РСПП завершит Недели российского бизнеса серией форумов и съездом
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей проводит завершающую серию форумов в рамках Недель российского бизнеса, которая завершится съездом РСПП, сообщили РИА Новости в союзе.
"30 сентября в очном формате пройдет вторая сессия Экологического форума "Климатические риски и возможности для экономики: взгляд государства и бизнеса". Представители бизнеса и власти обсудят вызовы трансграничного углеродного регулирования и меры по снижению выбросов парниковых газов в России и в мире", - рассказали в союзе, отметив, что в этом году в повестку Недель российского бизнеса включены и вопросы поддержки экономики в условиях снижения деловой активности в связи с пандемией.
Далее, 5 октября, в режиме видеоконференции на форуме "Техническое регулирование как инструмент евразийской интеграции" будут обсуждаться роль технического регулирования в интеграционных процессах ЕАЭС, вопросы аккредитации в условиях реализации механизма регуляторной гильотины, развитие стандартизации как базиса технического регулирования.
В режиме видеоконференции 7 октября пройдет вторая сессии Финансового форума, где рассмотрят антикризисные меры в финансово-банковской системе России и дальнейшие перспективы ее развития. Через неделю, 13 октября, состоится форум "Общественный транспорт 2020", на котором планируется сформировать предложения правительству РФ по вопросам развития и поддержки проектов в области общественного пассажирского транспорта. А 14 октября пройдет Форум по цифровой трансформации.
"Завершающим мероприятием Недель российского бизнеса 15 октября станет Съезд РСПП, где ожидается участие президента РФ Владимира Путина", - добавили в союзе.
Там отметили, что участниками мероприятий Недель российского бизнеса в 2020 году по традиции станут вице-премьеры правительства РФ, представители администрации президента и Федерального Собрания, главы ключевых министерств и ведомств, члены бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений союза.