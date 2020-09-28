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РСПП завершит Недели российского бизнеса серией форумов и съездом
Российский союз промышленников и предпринимателей проводит завершающую серию форумов в рамках Недель российского бизнеса, которая завершится съездом РСПП,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:45
2020-09-28T17:45
евразийский экономический союз
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российский союз промышленников и предпринимателей</a> проводит завершающую серию форумов в рамках Недель российского бизнеса, которая завершится съездом РСПП, сообщили РИА Новости в союзе."30 сентября в очном формате пройдет вторая сессия Экологического форума "Климатические риски и возможности для экономики: взгляд государства и бизнеса". Представители бизнеса и власти обсудят вызовы трансграничного углеродного регулирования и меры по снижению выбросов парниковых газов в России и в мире", - рассказали в союзе, отметив, что в этом году в повестку Недель российского бизнеса включены и вопросы поддержки экономики в условиях снижения деловой активности в связи с пандемией.Далее, 5 октября, в режиме видеоконференции на форуме "Техническое регулирование как инструмент евразийской интеграции" будут обсуждаться роль технического регулирования в интеграционных процессах <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>, вопросы аккредитации в условиях реализации механизма регуляторной гильотины, развитие стандартизации как базиса технического регулирования.В режиме видеоконференции 7 октября пройдет вторая сессии Финансового форума, где рассмотрят антикризисные меры в финансово-банковской системе России и дальнейшие перспективы ее развития. Через неделю, 13 октября, состоится форум "Общественный транспорт 2020", на котором планируется сформировать предложения правительству РФ по вопросам развития и поддержки проектов в области общественного пассажирского транспорта. А 14 октября пройдет Форум по цифровой трансформации."Завершающим мероприятием Недель российского бизнеса 15 октября станет Съезд РСПП, где ожидается участие президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>", - добавили в союзе.Там отметили, что участниками мероприятий Недель российского бизнеса в 2020 году по традиции станут вице-премьеры правительства РФ, представители администрации президента и Федерального Собрания, главы ключевых министерств и ведомств, члены бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений союза.
https://ria.ru/20200518/1571612259.html
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евразийский экономический союз, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика

РСПП завершит Недели российского бизнеса серией форумов и съездом

17:45 28.09.2020
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© Depositphotos / minervastockМужчина с дипломатом
Мужчина с дипломатом - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Depositphotos / minervastock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей проводит завершающую серию форумов в рамках Недель российского бизнеса, которая завершится съездом РСПП, сообщили РИА Новости в союзе.
"30 сентября в очном формате пройдет вторая сессия Экологического форума "Климатические риски и возможности для экономики: взгляд государства и бизнеса". Представители бизнеса и власти обсудят вызовы трансграничного углеродного регулирования и меры по снижению выбросов парниковых газов в России и в мире", - рассказали в союзе, отметив, что в этом году в повестку Недель российского бизнеса включены и вопросы поддержки экономики в условиях снижения деловой активности в связи с пандемией.
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Далее, 5 октября, в режиме видеоконференции на форуме "Техническое регулирование как инструмент евразийской интеграции" будут обсуждаться роль технического регулирования в интеграционных процессах ЕАЭС, вопросы аккредитации в условиях реализации механизма регуляторной гильотины, развитие стандартизации как базиса технического регулирования.
В режиме видеоконференции 7 октября пройдет вторая сессии Финансового форума, где рассмотрят антикризисные меры в финансово-банковской системе России и дальнейшие перспективы ее развития. Через неделю, 13 октября, состоится форум "Общественный транспорт 2020", на котором планируется сформировать предложения правительству РФ по вопросам развития и поддержки проектов в области общественного пассажирского транспорта. А 14 октября пройдет Форум по цифровой трансформации.
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"Завершающим мероприятием Недель российского бизнеса 15 октября станет Съезд РСПП, где ожидается участие президента РФ Владимира Путина", - добавили в союзе.
Там отметили, что участниками мероприятий Недель российского бизнеса в 2020 году по традиции станут вице-премьеры правительства РФ, представители администрации президента и Федерального Собрания, главы ключевых министерств и ведомств, члены бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений союза.
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Евразийский экономический союзРоссийский союз промышленников и предпринимателейВладимир ПутинЭкономика
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