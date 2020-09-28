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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577903216.html
Тихановская выступила за персональные санкции по Белоруссии
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что поддерживает точечные и персональные санкции против сторонников Александра... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:26
2020-09-28T17:26
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что поддерживает точечные и персональные санкции против сторонников <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, а не отраслевые, так как они могут нанести ущерб простым людям."Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко", - цитирует Тихановскую ее Telegram-канал "<a href="https://t.me/s/pulpervoi" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пул Первой</a>".Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/sanktsii-1577827238.html
Бла-бла-бла!!! тетя Света, ты в прошлом уже
35
В мстители подалась? Персональных санкций захотелось. Выпустил бы ей что ли Лукашенко её мужа. Может, все бы и устаканилось.
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская выступила за персональные санкции по Белоруссии

17:26 28.09.2020
1836
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что поддерживает точечные и персональные санкции против сторонников Александра Лукашенко, а не отраслевые, так как они могут нанести ущерб простым людям.
"Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко", - цитирует Тихановскую ее Telegram-канал "Пул Первой".
Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
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Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 02:27Протесты в Белоруссии
Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
122610988
Обсудить9
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Бла-бла-бла!!! тетя Света, ты в прошлом уже
28 сентября, 17:47
Dm PavDm Pav
2900105
В мстители подалась? Персональных санкций захотелось. Выпустил бы ей что ли Лукашенко её мужа. Может, все бы и устаканилось.
28 сентября, 17:39
Natalia BikowaNatalia Bikowa
380103
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