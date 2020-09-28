https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577893081.html

Главред белорусского Telegram-канала Nexta ушел из проекта

Главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что покидает этот проект, данное решение не является "спонтанным". РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:17

2020-09-28T15:17

2020-09-28T15:38

протесты в белоруссии

telegram (приложение)

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что покидает этот проект, данное решение не является "спонтанным".Администрация оппозиционного канала Nexta работает из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>. Протасевич проживает там же. В январе журналист сообщил, что попросил в Польше политическое убежище.При этом экс-главред отметил, что с "экранов девайсов" уходит ненадолго. Протасевич заверил, что впереди еще "много, чего интересного". "Так что, как говорится, не переключайтесь", - добавил он.Nexta - популярный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям. Создатель Nexta Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200922/kompensatsiya-1577590974.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Валера Иванов Беги парень, фейс перекрась и беги, ты наделал по скудности ума столько мерзостей против своего народа, что прощения тебе не будет, а хозяевам своим ты уже не нужен Беееегиии!!! 33

Игорь Земский Только бизнес, ничего личного. Вы держитесь там, хорошего настроения 24

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), белоруссия, в мире