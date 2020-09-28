Главред белорусского Telegram-канала Nexta ушел из проекта
15:17 28.09.2020 (обновлено: 15:38 28.09.2020)
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что покидает этот проект, данное решение не является "спонтанным".
Администрация оппозиционного канала Nexta работает из Польши. Протасевич проживает там же. В январе журналист сообщил, что попросил в Польше политическое убежище.
"С воскресенья, 27 сентября, я больше не имею никакого отношения к проекту Nexta. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным", - говорится в сообщении, которое Протасевич разместил в понедельник на своей странице в Facebook.
При этом экс-главред отметил, что с "экранов девайсов" уходит ненадолго. Протасевич заверил, что впереди еще "много, чего интересного". "Так что, как говорится, не переключайтесь", - добавил он.
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Nexta - популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям. Создатель Nexta Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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