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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577893081.html
Главред белорусского Telegram-канала Nexta ушел из проекта
Главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что покидает этот проект, данное решение не является "спонтанным". РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:17
2020-09-28T15:38
протесты в белоруссии
telegram (приложение)
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что покидает этот проект, данное решение не является "спонтанным".Администрация оппозиционного канала Nexta работает из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>. Протасевич проживает там же. В январе журналист сообщил, что попросил в Польше политическое убежище.При этом экс-главред отметил, что с "экранов девайсов" уходит ненадолго. Протасевич заверил, что впереди еще "много, чего интересного". "Так что, как говорится, не переключайтесь", - добавил он.Nexta - популярный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям. Создатель Nexta Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200922/kompensatsiya-1577590974.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Беги парень, фейс перекрась и беги, ты наделал по скудности ума столько мерзостей против своего народа, что прощения тебе не будет, а хозяевам своим ты уже не нужен Беееегиии!!!
33
Только бизнес, ничего личного. Вы держитесь там, хорошего настроения
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8
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
telegram (приложение), белоруссия, в мире

Главред белорусского Telegram-канала Nexta ушел из проекта

15:17 28.09.2020 (обновлено: 15:38 28.09.2020)
4830
© Фото : @pr0tez/InstagramРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : @pr0tez/Instagram
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что покидает этот проект, данное решение не является "спонтанным".
Администрация оппозиционного канала Nexta работает из Польши. Протасевич проживает там же. В январе журналист сообщил, что попросил в Польше политическое убежище.
"С воскресенья, 27 сентября, я больше не имею никакого отношения к проекту Nexta. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным", - говорится в сообщении, которое Протасевич разместил в понедельник на своей странице в Facebook.
При этом экс-главред отметил, что с "экранов девайсов" уходит ненадолго. Протасевич заверил, что впереди еще "много, чего интересного". "Так что, как говорится, не переключайтесь", - добавил он.
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Сотрудник минского ОМОНа отсудил у телеграм-канала тысячу долларов
Nexta - популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям. Создатель Nexta Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Популярные комментарии
Беги парень, фейс перекрась и беги, ты наделал по скудности ума столько мерзостей против своего народа, что прощения тебе не будет, а хозяевам своим ты уже не нужен Беееегиии!!!
28 сентября, 16:51
Валера ИвановВалера Иванов
3000003
Только бизнес, ничего личного. Вы держитесь там, хорошего настроения
28 сентября, 15:33
ИЗИгорь Земский
870000
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