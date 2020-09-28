https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577865368.html

Новак оценил отношения России и Белоруссии

Отношения России и Белоруссии развиваются конструктивно, обсуждаются поставки энергоресурсов на 2021 год и среднесрочную перспективу, сообщил министр энергетики РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:51

2020-09-28T09:51

2020-09-28T10:38

союзное государство

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> развиваются конструктивно, обсуждаются поставки энергоресурсов на 2021 год и среднесрочную перспективу, сообщил министр энергетики России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>."Конечно, для нас это очень важная страна с точки зрения взаимодействия, и сегодня наши отношения очень конструктивны, мы в постоянном контакте находимся с моим коллегой, с министром, обсуждаем вопросы поставок энергетических ресурсов на 2021 год и на среднесрочную перспективу, а также мы сегодня активно ведем диалог, касающийся создания единых энергетических рынков и в области нефти, газа, а также электроэнергии", - сказал Новак в интервью "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>".Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ отметил, что страны являются стратегическими партнерами в области энергетики: Белоруссия покупает ежегодно порядка 20 кубометров газа и 18 миллионов тонн нефти, также через эту страну проходят большие объемы и газа и нефти в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> - это порядка 40 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн нефти.РФ также надеется на скорое достижение договоренностей о переброске нефтепродуктовых экспортных потоков Белоруссии из портов Литвы в российские, заявил Новак."Такая работа ведется. Как известно, у нас в нашем Северо-Западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга, и, если будут коммерческие договоренности достигнуты взаимовыгодные, о перенаправлении соответствующих потоков, то это, конечно, будет взаимно выгодно и нашим партнерам, и для наших экономических операторов. В настоящее время идет соответствующая проработка экономических условий", - заявил глава российского Минэнерго.В начале сентября Новак заявлял журналистам, что Россия и Белоруссия до конца месяца проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, свободные мощности у РФ для этого есть, а объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн.Еще раньше в сентябре переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.

https://ria.ru/20200914/diplomatiya-1577087744.html

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, белоруссия, экономика