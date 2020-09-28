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Союзное государство
https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577865368.html
Новак оценил отношения России и Белоруссии
Отношения России и Белоруссии развиваются конструктивно, обсуждаются поставки энергоресурсов на 2021 год и среднесрочную перспективу, сообщил министр энергетики РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:51
2020-09-28T10:38
союзное государство
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> развиваются конструктивно, обсуждаются поставки энергоресурсов на 2021 год и среднесрочную перспективу, сообщил министр энергетики России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>."Конечно, для нас это очень важная страна с точки зрения взаимодействия, и сегодня наши отношения очень конструктивны, мы в постоянном контакте находимся с моим коллегой, с министром, обсуждаем вопросы поставок энергетических ресурсов на 2021 год и на среднесрочную перспективу, а также мы сегодня активно ведем диалог, касающийся создания единых энергетических рынков и в области нефти, газа, а также электроэнергии", - сказал Новак в интервью "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>".Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ отметил, что страны являются стратегическими партнерами в области энергетики: Белоруссия покупает ежегодно порядка 20 кубометров газа и 18 миллионов тонн нефти, также через эту страну проходят большие объемы и газа и нефти в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> - это порядка 40 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн нефти.РФ также надеется на скорое достижение договоренностей о переброске нефтепродуктовых экспортных потоков Белоруссии из портов Литвы в российские, заявил Новак."Такая работа ведется. Как известно, у нас в нашем Северо-Западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга, и, если будут коммерческие договоренности достигнуты взаимовыгодные, о перенаправлении соответствующих потоков, то это, конечно, будет взаимно выгодно и нашим партнерам, и для наших экономических операторов. В настоящее время идет соответствующая проработка экономических условий", - заявил глава российского Минэнерго.В начале сентября Новак заявлял журналистам, что Россия и Белоруссия до конца месяца проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, свободные мощности у РФ для этого есть, а объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн.Еще раньше в сентябре переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.
https://ria.ru/20200914/diplomatiya-1577087744.html
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, белоруссия, экономика

Новак оценил отношения России и Белоруссии

09:51 28.09.2020 (обновлено: 10:38 28.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии развиваются конструктивно, обсуждаются поставки энергоресурсов на 2021 год и среднесрочную перспективу, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
"Конечно, для нас это очень важная страна с точки зрения взаимодействия, и сегодня наши отношения очень конструктивны, мы в постоянном контакте находимся с моим коллегой, с министром, обсуждаем вопросы поставок энергетических ресурсов на 2021 год и на среднесрочную перспективу, а также мы сегодня активно ведем диалог, касающийся создания единых энергетических рынков и в области нефти, газа, а также электроэнергии", - сказал Новак в интервью "России 24".
Подписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 8 декабря 1999 года - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 00:55
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Глава Минэнерго РФ отметил, что страны являются стратегическими партнерами в области энергетики: Белоруссия покупает ежегодно порядка 20 кубометров газа и 18 миллионов тонн нефти, также через эту страну проходят большие объемы и газа и нефти в Европу - это порядка 40 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн нефти.
РФ также надеется на скорое достижение договоренностей о переброске нефтепродуктовых экспортных потоков Белоруссии из портов Литвы в российские, заявил Новак.
"Такая работа ведется. Как известно, у нас в нашем Северо-Западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга, и, если будут коммерческие договоренности достигнуты взаимовыгодные, о перенаправлении соответствующих потоков, то это, конечно, будет взаимно выгодно и нашим партнерам, и для наших экономических операторов. В настоящее время идет соответствующая проработка экономических условий", - заявил глава российского Минэнерго.
"Объемы могут составить от 4 до 6 миллионов тонн нефтепродуктов... Мы надеемся, что в ближайшее время такие договоренности будут достигнуты", - добавил он.
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
В начале сентября Новак заявлял журналистам, что Россия и Белоруссия до конца месяца проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, свободные мощности у РФ для этого есть, а объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн.
Еще раньше в сентябре переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.
2762115
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Союзное государствоРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакБелоруссияЭкономика
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