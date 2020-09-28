Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200928/aviasoobschenie-1577874146.html
Эксперты утверждают, что Россия и Чехия готовятся открыть авиасообщение
Авиаперевозчики России и Чехии сообщают о перезапуске рейсов между Москвой и Прагой, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:07
2020-09-28T12:07
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
аэрофлот
czech airlines
москва
чехия
прага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d9ad118e9c2d89534d70911117590de0.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. </strong>Авиаперевозчики России и Чехии сообщают о перезапуске рейсов между Москвой и Прагой, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52839.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Компания Czech Airlines возобновит полеты по маршруту Прага – Москва – Прага 4 октября. По информации перевозчика, рейсы будут выполняться дважды в неделю. Продажа билетов уже открыта. Стоимость проездного документа в одну сторону — от 21,9 тысячи рублей. Начиная с 25 октября в расписании Czech Airlines рейсы в Москву стоят уже ежедневно, стоимость билетов — от 12,4 тысячи рублей.По данным источников ассоциации, с 1 октября намерен перезапустить маршрут в Прагу и "Аэрофлот". Но пока его нет в расписании. На условиях паритетности российская авиакомпания также будет летать в Чехию дважды в неделю.Эксперты обращают внимание на то, что власти России и Чехии пока официально не подтвердили восстановление двустороннего авиасообщения. Кроме того, как в случае с другими европейскими странами, например, со Швейцарией, речь идет о перемещении между странами лишь некоторах категорий граждан."История с Чехией также пока не про туризм. Это гуманитарные цели, воссоединение семей, учеба, лечение. Если раньше такие путешественники ждали вывозных рейсов, то после их отмены с 21 сентября при наличии соответствующих причин можно приобрести билеты на регулярные полеты. Однако просто купить билет недостаточно. Нужно документально подтвердить основание для выезда в Чехию", – говорит один из представителей российской авиаотрасли.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
https://ria.ru/20200925/shuya-1577324278.html
москва
чехия
прага
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_32291b62b730e1acb8ea9a6c7a0acb9b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, аэрофлот, czech airlines, москва, чехия, прага

Эксперты утверждают, что Россия и Чехия готовятся открыть авиасообщение

12:07 28.09.2020
743
© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Depositphotos / lightpoet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Авиаперевозчики России и Чехии сообщают о перезапуске рейсов между Москвой и Прагой, сообщает АТОР.
Компания Czech Airlines возобновит полеты по маршруту Прага – Москва – Прага 4 октября. По информации перевозчика, рейсы будут выполняться дважды в неделю. Продажа билетов уже открыта. Стоимость проездного документа в одну сторону — от 21,9 тысячи рублей. Начиная с 25 октября в расписании Czech Airlines рейсы в Москву стоят уже ежедневно, стоимость билетов — от 12,4 тысячи рублей.
По данным источников ассоциации, с 1 октября намерен перезапустить маршрут в Прагу и "Аэрофлот". Но пока его нет в расписании. На условиях паритетности российская авиакомпания также будет летать в Чехию дважды в неделю.
Эксперты обращают внимание на то, что власти России и Чехии пока официально не подтвердили восстановление двустороннего авиасообщения. Кроме того, как в случае с другими европейскими странами, например, со Швейцарией, речь идет о перемещении между странами лишь некоторах категорий граждан.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 08:00Туризм
Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде
"История с Чехией также пока не про туризм. Это гуманитарные цели, воссоединение семей, учеба, лечение. Если раньше такие путешественники ждали вывозных рейсов, то после их отмены с 21 сентября при наличии соответствующих причин можно приобрести билеты на регулярные полеты. Однако просто купить билет недостаточно. Нужно документально подтвердить основание для выезда в Чехию", – говорит один из представителей российской авиаотрасли.
Воскресенский собор - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 08:00Туризм
С высокой колокольни: что стоит посмотреть и купить в Шуе
1001213
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмАэрофлотCzech AirlinesМоскваЧехияПрага
Рекомендуем
Следственные действия по делу депутата Левченко. Кадры СК
СК опубликовал видео обысков в доме экс-главы Иркутской области Левченко
Лысая девушка
Девушка попыталась заработать, притворяясь онкобольной
Крушение малайзийского Boeing на Украине
Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК "Бук"
Учения по развертыванию ракетного комплекса Искандер
Ереван не исключил применения штурмовиков и "Искандеров" в Карабахе
Алексей Навальный
Французский сенатор предположил, кто причастен к инциденту с Навальным
Член Совета Федерации Владимир Полетаев
В Совфеде призвали к гармонизации законодательства России и Белоруссии
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе нужно решать на уровне СБ ООН, считает эксперт
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Московский депздрав рассказал о состояниии привитых от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Росздравнадзор рассказал о вакцинации от COVID-19 людей из групп риска
Отправление Деда Мороза в Санкт-Петербург
Эксперты рассказали, когда выгоднее покупать авиабилеты на Новый год
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
"Играют по-крупному". Эксперт оценил вероятность большой войны в Карабахе
Медики на крыльце красной зоны
Сибирские ученые выявили признаки второй волны COVID-19 в России
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
В Минздраве рассказали о состоянии испытывающих вакцину добровольцев
Пляж курортного города Малия
В Греции начинают работать карантинные гостиницы для иностранцев
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
23:06В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Лента новостейМолния