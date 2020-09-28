https://ria.ru/20200928/aviasoobschenie-1577874146.html
Эксперты утверждают, что Россия и Чехия готовятся открыть авиасообщение
Авиаперевозчики России и Чехии сообщают о перезапуске рейсов между Москвой и Прагой, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:07
2020-09-28T12:07
2020-09-28T12:07
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
аэрофлот
czech airlines
москва
чехия
прага
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. </strong>Авиаперевозчики России и Чехии сообщают о перезапуске рейсов между Москвой и Прагой, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52839.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Компания Czech Airlines возобновит полеты по маршруту Прага – Москва – Прага 4 октября. По информации перевозчика, рейсы будут выполняться дважды в неделю. Продажа билетов уже открыта. Стоимость проездного документа в одну сторону — от 21,9 тысячи рублей. Начиная с 25 октября в расписании Czech Airlines рейсы в Москву стоят уже ежедневно, стоимость билетов — от 12,4 тысячи рублей.По данным источников ассоциации, с 1 октября намерен перезапустить маршрут в Прагу и "Аэрофлот". Но пока его нет в расписании. На условиях паритетности российская авиакомпания также будет летать в Чехию дважды в неделю.Эксперты обращают внимание на то, что власти России и Чехии пока официально не подтвердили восстановление двустороннего авиасообщения. Кроме того, как в случае с другими европейскими странами, например, со Швейцарией, речь идет о перемещении между странами лишь некоторах категорий граждан."История с Чехией также пока не про туризм. Это гуманитарные цели, воссоединение семей, учеба, лечение. Если раньше такие путешественники ждали вывозных рейсов, то после их отмены с 21 сентября при наличии соответствующих причин можно приобрести билеты на регулярные полеты. Однако просто купить билет недостаточно. Нужно документально подтвердить основание для выезда в Чехию", – говорит один из представителей российской авиаотрасли.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
https://ria.ru/20200925/shuya-1577324278.html
москва
чехия
прага
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, аэрофлот, czech airlines, москва, чехия, прага
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
Авиаперевозчики России и Чехии сообщают о перезапуске рейсов между Москвой и Прагой, сообщает
АТОР.
Компания Czech Airlines возобновит полеты по маршруту Прага – Москва – Прага 4 октября. По информации перевозчика, рейсы будут выполняться дважды в неделю. Продажа билетов уже открыта. Стоимость проездного документа в одну сторону — от 21,9 тысячи рублей. Начиная с 25 октября в расписании Czech Airlines рейсы в Москву стоят уже ежедневно, стоимость билетов — от 12,4 тысячи рублей.
По данным источников ассоциации, с 1 октября намерен перезапустить маршрут в Прагу и "Аэрофлот". Но пока его нет в расписании. На условиях паритетности российская авиакомпания также будет летать в Чехию дважды в неделю.
Эксперты обращают внимание на то, что власти России и Чехии пока официально не подтвердили восстановление двустороннего авиасообщения. Кроме того, как в случае с другими европейскими странами, например, со Швейцарией, речь идет о перемещении между странами лишь некоторах категорий граждан.
"История с Чехией также пока не про туризм. Это гуманитарные цели, воссоединение семей, учеба, лечение. Если раньше такие путешественники ждали вывозных рейсов, то после их отмены с 21 сентября при наличии соответствующих причин можно приобрести билеты на регулярные полеты. Однако просто купить билет недостаточно. Нужно документально подтвердить основание для выезда в Чехию", – говорит один из представителей российской авиаотрасли.