Заседание Ассоциации менеджеров
15:31 28.09.2020 (обновлено: 15:34 28.09.2020)
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1 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет совместное заседание Комиссии по бизнес-этике и Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров на тему: "Роль брендов в формировании ценностных ориентиров современного общества".
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Модераторы:
- первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЁВ;
- руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России, Украине и Беларуси, председатель Комиссии по бизнес-этике Ассоциации менеджеров Ирина АНТЮШИНА;
- председатель Комитета по женскому лидерству, генеральный директор KFC по России и СНГ Раиса ПОЛЯКОВА.
К участию приглашены:
- представители компаний РУСАЛ, СИБУР, Mary Kay, "Магнит", "Яндекс.Лавка", Nike, Deloitte, TWIGA Communication и других.
Комиссия по бизнес-этике и Комитет по женскому лидерству Ассоциации менеджеров приглашают представителей бизнеса, некоммерческого сектора и научного сообщества к обсуждению новых стандартов ответственности, формирующихся в рекламной отрасли и в маркетинговых коммуникациях: добровольное самоограничение, превентивное информирование, развитие инклюзивности и отказ от ряда практик, которые присущи рекламе по ее классическим канонам.
Участники заседания разберут кейсы, реализованные брендами различных отраслей как за рубежом, так и в России, обсудят их актуальность для современного потребителя, истинные мотивы, стоящие за реализацией таких проектов. Во время дискуссии эксперты поднимут вопрос, как меняется потребительское восприятие брендов, затронут проблематику гендерного равенства и "позитивной дискриминации", а также рассмотрят ценностно-этические факторы, которые влияют на цели брендов и выбор партнеров для реализации совместных проектов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Модераторы:
- первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЁВ;
- руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России, Украине и Беларуси, председатель Комиссии по бизнес-этике Ассоциации менеджеров Ирина АНТЮШИНА;
- председатель Комитета по женскому лидерству, генеральный директор KFC по России и СНГ Раиса ПОЛЯКОВА.
К участию приглашены:
- представители компаний РУСАЛ, СИБУР, Mary Kay, "Магнит", "Яндекс.Лавка", Nike, Deloitte, TWIGA Communication и других.
Комиссия по бизнес-этике и Комитет по женскому лидерству Ассоциации менеджеров приглашают представителей бизнеса, некоммерческого сектора и научного сообщества к обсуждению новых стандартов ответственности, формирующихся в рекламной отрасли и в маркетинговых коммуникациях: добровольное самоограничение, превентивное информирование, развитие инклюзивности и отказ от ряда практик, которые присущи рекламе по ее классическим канонам.
Участники заседания разберут кейсы, реализованные брендами различных отраслей как за рубежом, так и в России, обсудят их актуальность для современного потребителя, истинные мотивы, стоящие за реализацией таких проектов. Во время дискуссии эксперты поднимут вопрос, как меняется потребительское восприятие брендов, затронут проблематику гендерного равенства и "позитивной дискриминации", а также рассмотрят ценностно-этические факторы, которые влияют на цели брендов и выбор партнеров для реализации совместных проектов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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