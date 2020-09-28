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Заседание Ассоциации менеджеров
1 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет совместное заседание Комиссии по бизнес-этике и Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров на тему: "Роль брендов в формировании ценностных ориентиров современного общества".
2020-09-28T15:31
2020-09-28T15:34
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201001/952919522.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Модераторы:</strong><br>- первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЁВ;<br>- руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России, Украине и Беларуси, председатель Комиссии по бизнес-этике Ассоциации менеджеров Ирина АНТЮШИНА;<br>- председатель Комитета по женскому лидерству, генеральный директор KFC по России и СНГ Раиса ПОЛЯКОВА.<br><br><strong>К участию приглашены:</strong><br>- представители компаний РУСАЛ, СИБУР, Mary Kay, "Магнит", "Яндекс.Лавка", Nike, Deloitte, TWIGA Communication и других.<br><br>Комиссия по бизнес-этике и Комитет по женскому лидерству Ассоциации менеджеров приглашают представителей бизнеса, некоммерческого сектора и научного сообщества к обсуждению новых стандартов ответственности, формирующихся в рекламной отрасли и в маркетинговых коммуникациях: добровольное самоограничение, превентивное информирование, развитие инклюзивности и отказ от ряда практик, которые присущи рекламе по ее классическим канонам. <br>Участники заседания разберут кейсы, реализованные брендами различных отраслей как за рубежом, так и в России, обсудят их актуальность для современного потребителя, истинные мотивы, стоящие за реализацией таких проектов. Во время дискуссии эксперты поднимут вопрос, как меняется потребительское восприятие брендов, затронут проблематику гендерного равенства и "позитивной дискриминации", а также рассмотрят ценностно-этические факторы, которые влияют на цели брендов и выбор партнеров для реализации совместных проектов.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Заседание Ассоциации менеджеров

15:31 28.09.2020 (обновлено: 15:34 28.09.2020)
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1 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет совместное заседание Комиссии по бизнес-этике и Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров на тему: "Роль брендов в формировании ценностных ориентиров современного общества".
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Модераторы:
- первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЁВ;
- руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России, Украине и Беларуси, председатель Комиссии по бизнес-этике Ассоциации менеджеров Ирина АНТЮШИНА;
- председатель Комитета по женскому лидерству, генеральный директор KFC по России и СНГ Раиса ПОЛЯКОВА.

К участию приглашены:
- представители компаний РУСАЛ, СИБУР, Mary Kay, "Магнит", "Яндекс.Лавка", Nike, Deloitte, TWIGA Communication и других.

Комиссия по бизнес-этике и Комитет по женскому лидерству Ассоциации менеджеров приглашают представителей бизнеса, некоммерческого сектора и научного сообщества к обсуждению новых стандартов ответственности, формирующихся в рекламной отрасли и в маркетинговых коммуникациях: добровольное самоограничение, превентивное информирование, развитие инклюзивности и отказ от ряда практик, которые присущи рекламе по ее классическим канонам.
Участники заседания разберут кейсы, реализованные брендами различных отраслей как за рубежом, так и в России, обсудят их актуальность для современного потребителя, истинные мотивы, стоящие за реализацией таких проектов. Во время дискуссии эксперты поднимут вопрос, как меняется потребительское восприятие брендов, затронут проблематику гендерного равенства и "позитивной дискриминации", а также рассмотрят ценностно-этические факторы, которые влияют на цели брендов и выбор партнеров для реализации совместных проектов.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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