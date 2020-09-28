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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/aleksievich-1577901016.html
КС белорусской оппозиции прокомментировал выезд Алексиевич за рубеж
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии за рубеж на лечение, отъезд был запланирован давно, но переносился из-за ограничений в странах ЕС, РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:05
2020-09-28T17:22
протесты в белоруссии
светлана алексиевич
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Нобелевский лауреат <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a> выехала из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> за рубеж на лечение, отъезд был запланирован давно, но переносился из-за ограничений в странах ЕС, связанных с пандемией коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции.Ранее портал tut.by со ссылкой на помощницу писательницы сообщил, что Алексиевич, которая также является членом президиума совета оппозиции Белоруссии, уехала в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Дылевского</a>, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
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белоруссия
РИА Новости
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светлана алексиевич, белоруссия, в мире

КС белорусской оппозиции прокомментировал выезд Алексиевич за рубеж

17:05 28.09.2020 (обновлено: 17:22 28.09.2020)
1460
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПисательница Светлана Алексиевич в аэропорту Минска
Писательница Светлана Алексиевич в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии за рубеж на лечение, отъезд был запланирован давно, но переносился из-за ограничений в странах ЕС, связанных с пандемией коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции.
Ранее портал tut.by со ссылкой на помощницу писательницы сообщил, что Алексиевич, которая также является членом президиума совета оппозиции Белоруссии, уехала в Германию. При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам.

"Касаемо Светланы, мы отъезд подтверждаем. Она выехала на лечение. Отъезд был запланирован давно, но переносился в связи с коронавирусной ситуацией в некоторых странах ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана АлексиевичБелоруссияВ мире
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Лечение у психиатора с получением нового задания.
28 сентября, 17:24
ssggh
2630000
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