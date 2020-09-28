КС белорусской оппозиции прокомментировал выезд Алексиевич за рубеж
17:05 28.09.2020 (обновлено: 17:22 28.09.2020)
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии за рубеж на лечение, отъезд был запланирован давно, но переносился из-за ограничений в странах ЕС, связанных с пандемией коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции.
Ранее портал tut.by со ссылкой на помощницу писательницы сообщил, что Алексиевич, которая также является членом президиума совета оппозиции Белоруссии, уехала в Германию. При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам.
"Касаемо Светланы, мы отъезд подтверждаем. Она выехала на лечение. Отъезд был запланирован давно, но переносился в связи с коронавирусной ситуацией в некоторых странах ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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