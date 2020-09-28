https://ria.ru/20200928/aleksievich-1577901016.html

КС белорусской оппозиции прокомментировал выезд Алексиевич за рубеж

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии за рубеж на лечение, отъезд был запланирован давно, но переносился из-за ограничений в странах ЕС, РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:05

2020-09-28T17:05

2020-09-28T17:22

протесты в белоруссии

светлана алексиевич

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Нобелевский лауреат <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a> выехала из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> за рубеж на лечение, отъезд был запланирован давно, но переносился из-за ограничений в странах ЕС, связанных с пандемией коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции.Ранее портал tut.by со ссылкой на помощницу писательницы сообщил, что Алексиевич, которая также является членом президиума совета оппозиции Белоруссии, уехала в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Дылевского</a>, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

sggh Лечение у психиатора с получением нового задания. 29

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана алексиевич, белоруссия, в мире