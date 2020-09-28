Светлана Алексиевич улетела из Белоруссии в Германию
13:54 28.09.2020 (обновлено: 15:17 28.09.2020)
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Нобелевский лауреат по литературе, член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич уехала в Германию, сообщил в Sputnik Беларусь.
"Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета Светлана Алексиевич рано утром в понедельник улетела в Германию. Но ее отъезд никак не связан с уголовным делом против координационного совета", — приводит портал слова помощницы Алексиевич, Татьяны.
При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам. "У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду… Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия", — пояснила она.
Мобильный номер Алексиевич в настоящее время недоступен.
В Госпогранкомитете Белоруссии РИА Новости заявили, что не подтверждают и не опровергают информацию о выезде Алексиевич за границу.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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