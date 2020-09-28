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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/aleksievich-1577886224.html
Светлана Алексиевич улетела из Белоруссии в Германию
Нобелевский лауреат по литературе, член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич уехала в Германию, сообщил в Sputnik... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:54
2020-09-28T15:17
швеция
александр лукашенко
протесты в белоруссии
светлана алексиевич
германия
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Нобелевский лауреат по литературе, член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a> уехала в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, сообщил в <a href="https://t.me/s/sputnikby" target="_blank">Sputnik Беларусь.</a>При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам. "У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду… Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия", — пояснила она.Мобильный номер Алексиевич в настоящее время недоступен.В Госпогранкомитете Белоруссии РИА Новости заявили, что не подтверждают и не опровергают информацию о выезде Алексиевич за границу.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200928/dialog-1577882469.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/belorussiya-1577831174.html
Да она за зарплатой к полякам и прибалтам поехала. Вернётся.
205
Все места руководящие заграницей уже заняты. Куда её понесло-то?
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швеция
германия
белоруссия
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швеция, александр лукашенко, светлана алексиевич, германия, белоруссия, в мире

Светлана Алексиевич улетела из Белоруссии в Германию

13:54 28.09.2020 (обновлено: 15:17 28.09.2020)
22536
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПисатель Светлана Алексиевич
Писатель Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Нобелевский лауреат по литературе, член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич уехала в Германию, сообщил в Sputnik Беларусь.

"Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета Светлана Алексиевич рано утром в понедельник улетела в Германию. Но ее отъезд никак не связан с уголовным делом против координационного совета", — приводит портал слова помощницы Алексиевич, Татьяны.

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При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам. "У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду… Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия", — пояснила она.
Мобильный номер Алексиевич в настоящее время недоступен.
В Госпогранкомитете Белоруссии РИА Новости заявили, что не подтверждают и не опровергают информацию о выезде Алексиевич за границу.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Обсудить40
Протесты в БелоруссииШвецияАлександр ЛукашенкоСветлана АлексиевичГерманияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Да она за зарплатой к полякам и прибалтам поехала. Вернётся.
28 сентября, 13:58
Mr FillerMr Filler
1543404310
Все места руководящие заграницей уже заняты. Куда её понесло-то?
28 сентября, 13:58
Natalia BikowaNatalia Bikowa
90622118
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