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https://ria.ru/20200928/8k-televizor-xiaomi-1577882820.html
Xiaomi собирается продавать свой первый 8K телевизор по цене автомобиля
Xiaomi представила свой первый смарт-телевизор Mi TV Lux Ultra, у которого разрешение дисплея составляет 7680 х 4320 пикселей или 8K. О премьере сообщает... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:13
2020-09-28T13:13
риа наука
xiaomi inc
google android
технологии
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Xiaomi представила свой первый смарт-телевизор Mi TV Lux Ultra, у которого разрешение дисплея составляет 7680 х 4320 пикселей или 8K. О премьере сообщает <u><a href="https://www.fonearena.com/blog/323672/mi-tv-lux-82-4k-mi-tv-lux-ultra-82-8k.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fonearena</a></u>.82-дюймовый экран выполнен по новейшей технологии miniLED, которая лишена недостатков классического OLED. Гигантское разрешение может обновляться с частотой в 60 Гц. Яркость панели составляет 2000 нит.Mi TV Lux Ultra получил поддержку большого количества проводных и беспроводных интерфейсов. Кроме того, он может работать в мобильных сетях пятого поколения. В телевизоре предусмотрена встроенная память на 256 ГБ. Смарт-функции работают на основе ОС <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>.Стоимость 8K-телевизора на китайском рынке впечатляет — 50 тысяч юаней (574 тысячи рублей по текущему курсу). Панель станет доступной для покупки 21 октября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
xiaomi inc, google android, технологии

Xiaomi собирается продавать свой первый 8K телевизор по цене автомобиля

13:13 28.09.2020
3302
© XiaomiMi TV Lux Ultra
Mi TV Lux Ultra - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Xiaomi представила свой первый смарт-телевизор Mi TV Lux Ultra, у которого разрешение дисплея составляет 7680 х 4320 пикселей или 8K. О премьере сообщает Fonearena.
82-дюймовый экран выполнен по новейшей технологии miniLED, которая лишена недостатков классического OLED. Гигантское разрешение может обновляться с частотой в 60 Гц. Яркость панели составляет 2000 нит.
Mi TV Lux Ultra получил поддержку большого количества проводных и беспроводных интерфейсов. Кроме того, он может работать в мобильных сетях пятого поколения. В телевизоре предусмотрена встроенная память на 256 ГБ. Смарт-функции работают на основе ОС Android.
Стоимость 8K-телевизора на китайском рынке впечатляет — 50 тысяч юаней (574 тысячи рублей по текущему курсу). Панель станет доступной для покупки 21 октября.
12825207
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РИА НаукаXiaomi IncGoogle AndroidТехнологии
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