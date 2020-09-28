https://ria.ru/20200928/8k-televizor-xiaomi-1577882820.html

Xiaomi собирается продавать свой первый 8K телевизор по цене автомобиля

Xiaomi представила свой первый смарт-телевизор Mi TV Lux Ultra, у которого разрешение дисплея составляет 7680 х 4320 пикселей или 8K. О премьере сообщает... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:13

2020-09-28T13:13

2020-09-28T13:13

риа наука

xiaomi inc

google android

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577882597_0:12:1024:588_1400x0_80_0_0_8d89ce765611ada672e004b977fa607a.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Xiaomi представила свой первый смарт-телевизор Mi TV Lux Ultra, у которого разрешение дисплея составляет 7680 х 4320 пикселей или 8K. О премьере сообщает <u><a href="https://www.fonearena.com/blog/323672/mi-tv-lux-82-4k-mi-tv-lux-ultra-82-8k.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fonearena</a></u>.82-дюймовый экран выполнен по новейшей технологии miniLED, которая лишена недостатков классического OLED. Гигантское разрешение может обновляться с частотой в 60 Гц. Яркость панели составляет 2000 нит.Mi TV Lux Ultra получил поддержку большого количества проводных и беспроводных интерфейсов. Кроме того, он может работать в мобильных сетях пятого поколения. В телевизоре предусмотрена встроенная память на 256 ГБ. Смарт-функции работают на основе ОС <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>.Стоимость 8K-телевизора на китайском рынке впечатляет — 50 тысяч юаней (574 тысячи рублей по текущему курсу). Панель станет доступной для покупки 21 октября.

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, google android, технологии