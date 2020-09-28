https://ria.ru/20200928/-milanfashionweek-1577889047.html

Как прошла Неделя моды в Милане

Вчера закончилась Миланская неделя моды, которая в основном проходила не онлайн. Дело в том, что фэшн-индустрия — вторая по величине для национальной экономики... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:17

2020-09-28T17:17

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>Вчера закончилась Миланская неделя моды, которая в основном проходила не онлайн. Дело в том, что фэшн-индустрия — вторая по величине для национальной экономики Италии, так что здесь стараются вернуться к прежним темпам, даже несмотря на продиктованные пандемией ограничения. Пэчворк, пижамы, платья с ракушками и другие вещи, которые предлагают носить ведущие модные дома весной и летом следующего года, — в фотоленте РИА Новости.

милан

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, стиль жизни, новости культуры, милан, мода