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https://ria.ru/20200928/-milanfashionweek-1577889047.html
Как прошла Неделя моды в Милане
Вчера закончилась Миланская неделя моды, которая в основном проходила не онлайн. Дело в том, что фэшн-индустрия — вторая по величине для национальной экономики... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:17
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стиль жизни
новости культуры
милан
мода
культура
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>Вчера закончилась Миланская неделя моды, которая в основном проходила не онлайн. Дело в том, что фэшн-индустрия — вторая по величине для национальной экономики Италии, так что здесь стараются вернуться к прежним темпам, даже несмотря на продиктованные пандемией ограничения. Пэчворк, пижамы, платья с ракушками и другие вещи, которые предлагают носить ведущие модные дома весной и летом следующего года, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, стиль жизни, новости культуры, милан, мода

Как прошла Неделя моды в Милане

17:17 28.09.2020 (обновлено: 19:25 28.09.2020)
6043
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Вчера закончилась Миланская неделя моды, которая в основном проходила не онлайн. Дело в том, что фэшн-индустрия — вторая по величине для национальной экономики Италии, так что здесь стараются вернуться к прежним темпам, даже несмотря на продиктованные пандемией ограничения. Пэчворк, пижамы, платья с ракушками и другие вещи, которые предлагают носить ведущие модные дома весной и летом следующего года, — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Versace/ Handout

Впервые в истории бренда Versace в показе участвовали модели plus size. На подиум вышли Ирина Шейк, Адут Акеч, Имаан Хаммам, Джоан Смоллс. Все они стали жительницами выдуманного города Версачеполис, затерявшегося где-то на морском дне, далеко от бушующей пандемии: такой вот изысканный эскапизм. Бра в виде ракушек, морские принты, платья-комбинации — все лучшее нужно надевать сразу, считает Донателла Версаче.

Модель Ирина Шейк на показе Versace в рамках Недели моды в Милане
1 из 8

Впервые в истории бренда Versace в показе участвовали модели plus size. На подиум вышли Ирина Шейк, Адут Акеч, Имаан Хаммам, Джоан Смоллс. Все они стали жительницами выдуманного города Версачеполис, затерявшегося где-то на морском дне, далеко от бушующей пандемии: такой вот изысканный эскапизм. Бра в виде ракушек, морские принты, платья-комбинации — все лучшее нужно надевать сразу, считает Донателла Версаче.

© REUTERS / Versace/ Handout
© REUTERS / Courtesy of Prada/ Handout

Миучча Прада и приглашенный бельгийский дизайнер Раф Симонс показали первую совместную коллекцию, которую критики восприняли на ура. Дефиле прошло в пустом зале с желтыми шторами, которые, впрочем, стали одним из цветовых акцентов показа — наряду с кожаными прямоугольными сумками и остроносыми лодочками. Коллекция, навеянная униформой, в основном состояла из сарафанов, однобортных пальто, накидок, анораков и расслабленных брючных костюмов.

Показ коллекции Prada в рамках Недели моды в Милане
2 из 8

Миучча Прада и приглашенный бельгийский дизайнер Раф Симонс показали первую совместную коллекцию, которую критики восприняли на ура. Дефиле прошло в пустом зале с желтыми шторами, которые, впрочем, стали одним из цветовых акцентов показа — наряду с кожаными прямоугольными сумками и остроносыми лодочками. Коллекция, навеянная униформой, в основном состояла из сарафанов, однобортных пальто, накидок, анораков и расслабленных брючных костюмов.

© REUTERS / Courtesy of Prada/ Handout
© AP Photo / Antonio Calanni

Max Mara решила не изменять себе: впрочем, ДНК марки, которая традиционно делает ставку на кашемир и трикотаж, а также оверсайз и приглушенные тона, как раз очень сочетается с требованиями времени. Отличительная фишка этой коллекции — эксперименты с рукавами, вдохновленные элементами платьев эпохи Возрождения, а также плащи, напоминающие практичные рыбацкие куртки и анораки.

Показ коллекции Max Mara в рамках Недели моды в Милане
3 из 8

Max Mara решила не изменять себе: впрочем, ДНК марки, которая традиционно делает ставку на кашемир и трикотаж, а также оверсайз и приглушенные тона, как раз очень сочетается с требованиями времени. Отличительная фишка этой коллекции — эксперименты с рукавами, вдохновленные элементами платьев эпохи Возрождения, а также плащи, напоминающие практичные рыбацкие куртки и анораки.

© AP Photo / Antonio Calanni
© AP Photo / Antonio Calanni

Модный дом Fendi недавно назначил нового арт-директора своих женских линий, которыми руководил Карл Лагерфельд. Им стал Ким Джонс, но при этом он остается у руля мужского направления Dior. А пока свою коллекцию, вдохновленную семьей, представила Сильвия Вентурини-Фенди. Устроили полноценный показ с неизменным front row, который, правда, заметно поредел: очень многие байеры и инфлюенсеры по понятным причинам приехать не смогли.

Показ коллекции Fendi в рамках Недели моды в Милане
4 из 8

Модный дом Fendi недавно назначил нового арт-директора своих женских линий, которыми руководил Карл Лагерфельд. Им стал Ким Джонс, но при этом он остается у руля мужского направления Dior. А пока свою коллекцию, вдохновленную семьей, представила Сильвия Вентурини-Фенди. Устроили полноценный показ с неизменным front row, который, правда, заметно поредел: очень многие байеры и инфлюенсеры по понятным причинам приехать не смогли.

© AP Photo / Antonio Calanni
© AP Photo / Luca Bruno

Герои итальянского стритстайла, несмотря на месяцы карантина, остаются верны себе, отдавая предпочтение насыщенным цветам и оригинальным фасонам. Пожалуй, единственное напоминание о месяцах вынужденного заточения — только маски, но и они у уличных модников очень яркие и в тон образам.

Модели демонстрируют коллекцию Nora Bourelly на Неделе моды в Милине
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Герои итальянского стритстайла, несмотря на месяцы карантина, остаются верны себе, отдавая предпочтение насыщенным цветам и оригинальным фасонам. Пожалуй, единственное напоминание о месяцах вынужденного заточения — только маски, но и они у уличных модников очень яркие и в тон образам.

© AP Photo / Luca Bruno
© AP Photo / Luca Bruno

В современной фэшн-индустрии выбор места показа порой значит гораздо больше, чем сама коллекция. Студентка Nora Bourelly стала новой звездой Миланской недели моды, устроив свое шоу на улице рядом с площадкой, где Valentino демонстрировал женскую коллекцию Spring-Summer — 2021.

Модель демонстрирует коллекцию Nora Bourelly на Неделе моды в Милине
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В современной фэшн-индустрии выбор места показа порой значит гораздо больше, чем сама коллекция. Студентка Nora Bourelly стала новой звездой Миланской недели моды, устроив свое шоу на улице рядом с площадкой, где Valentino демонстрировал женскую коллекцию Spring-Summer — 2021.

© AP Photo / Luca Bruno
© AP Photo / Colleen Barry

В феврале, когда карантинные меры только вводились, 86-летний Джорджо Армани первым провел шоу при закрытых дверях. В этот раз дизайнер не изменил формату, но решил добиться максимального охвата: его показ транслировали на итальянском телеканале La7 в прайм-тайм. В целом силуэты расслабленные, цвета — неяркие, линия плеча естественная: на карантине почти все, не исключая мэтра, прониклись идеей комфорта.

Коллекция Giorgio Armani на Неделе моды в Милане
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В феврале, когда карантинные меры только вводились, 86-летний Джорджо Армани первым провел шоу при закрытых дверях. В этот раз дизайнер не изменил формату, но решил добиться максимального охвата: его показ транслировали на итальянском телеканале La7 в прайм-тайм. В целом силуэты расслабленные, цвета — неяркие, линия плеча естественная: на карантине почти все, не исключая мэтра, прониклись идеей комфорта.

© AP Photo / Colleen Barry
© AP Photo / Colleen Barry

Знаменитый итальянский тандем идет на своеобразный рекорд — это четвертое офлайн-мероприятие марки за последние три непростых месяца. В июле бренд демонстрировал мужскую коллекцию, в сентябре на Pitti Uomo устроил кутюрные шоу Alta Sartoria и Alta Moda. Этот показ под названием Patchwork of Sicily ("Лоскутное одеяло Сицилии") посвящен малой родине Доменико Дольче. Остров в разное время оказывался то под властью арабов, то испанцев, то норманнов, так что его история пестрит культурными отсылками, как и новые луки бренда. Сами дизайнеры также призывают к апсайклингу и тому, чтобы подарить вторую жизнь старым вещам.

Модели на показе коллекции Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане
8 из 8

Знаменитый итальянский тандем идет на своеобразный рекорд — это четвертое офлайн-мероприятие марки за последние три непростых месяца. В июле бренд демонстрировал мужскую коллекцию, в сентябре на Pitti Uomo устроил кутюрные шоу Alta Sartoria и Alta Moda. Этот показ под названием Patchwork of Sicily ("Лоскутное одеяло Сицилии") посвящен малой родине Доменико Дольче. Остров в разное время оказывался то под властью арабов, то испанцев, то норманнов, так что его история пестрит культурными отсылками, как и новые луки бренда. Сами дизайнеры также призывают к апсайклингу и тому, чтобы подарить вторую жизнь старым вещам.

© AP Photo / Colleen Barry
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КультураСтиль жизниНовости культурыМиланмода
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