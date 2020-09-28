Как прошла Неделя моды в Милане
Впервые в истории бренда Versace в показе участвовали модели plus size. На подиум вышли Ирина Шейк, Адут Акеч, Имаан Хаммам, Джоан Смоллс. Все они стали жительницами выдуманного города Версачеполис, затерявшегося где-то на морском дне, далеко от бушующей пандемии: такой вот изысканный эскапизм. Бра в виде ракушек, морские принты, платья-комбинации — все лучшее нужно надевать сразу, считает Донателла Версаче.
Впервые в истории бренда Versace в показе участвовали модели plus size. На подиум вышли Ирина Шейк, Адут Акеч, Имаан Хаммам, Джоан Смоллс. Все они стали жительницами выдуманного города Версачеполис, затерявшегося где-то на морском дне, далеко от бушующей пандемии: такой вот изысканный эскапизм. Бра в виде ракушек, морские принты, платья-комбинации — все лучшее нужно надевать сразу, считает Донателла Версаче.
Миучча Прада и приглашенный бельгийский дизайнер Раф Симонс показали первую совместную коллекцию, которую критики восприняли на ура. Дефиле прошло в пустом зале с желтыми шторами, которые, впрочем, стали одним из цветовых акцентов показа — наряду с кожаными прямоугольными сумками и остроносыми лодочками. Коллекция, навеянная униформой, в основном состояла из сарафанов, однобортных пальто, накидок, анораков и расслабленных брючных костюмов.
Миучча Прада и приглашенный бельгийский дизайнер Раф Симонс показали первую совместную коллекцию, которую критики восприняли на ура. Дефиле прошло в пустом зале с желтыми шторами, которые, впрочем, стали одним из цветовых акцентов показа — наряду с кожаными прямоугольными сумками и остроносыми лодочками. Коллекция, навеянная униформой, в основном состояла из сарафанов, однобортных пальто, накидок, анораков и расслабленных брючных костюмов.
Max Mara решила не изменять себе: впрочем, ДНК марки, которая традиционно делает ставку на кашемир и трикотаж, а также оверсайз и приглушенные тона, как раз очень сочетается с требованиями времени. Отличительная фишка этой коллекции — эксперименты с рукавами, вдохновленные элементами платьев эпохи Возрождения, а также плащи, напоминающие практичные рыбацкие куртки и анораки.
Max Mara решила не изменять себе: впрочем, ДНК марки, которая традиционно делает ставку на кашемир и трикотаж, а также оверсайз и приглушенные тона, как раз очень сочетается с требованиями времени. Отличительная фишка этой коллекции — эксперименты с рукавами, вдохновленные элементами платьев эпохи Возрождения, а также плащи, напоминающие практичные рыбацкие куртки и анораки.
Модный дом Fendi недавно назначил нового арт-директора своих женских линий, которыми руководил Карл Лагерфельд. Им стал Ким Джонс, но при этом он остается у руля мужского направления Dior. А пока свою коллекцию, вдохновленную семьей, представила Сильвия Вентурини-Фенди. Устроили полноценный показ с неизменным front row, который, правда, заметно поредел: очень многие байеры и инфлюенсеры по понятным причинам приехать не смогли.
Модный дом Fendi недавно назначил нового арт-директора своих женских линий, которыми руководил Карл Лагерфельд. Им стал Ким Джонс, но при этом он остается у руля мужского направления Dior. А пока свою коллекцию, вдохновленную семьей, представила Сильвия Вентурини-Фенди. Устроили полноценный показ с неизменным front row, который, правда, заметно поредел: очень многие байеры и инфлюенсеры по понятным причинам приехать не смогли.
Герои итальянского стритстайла, несмотря на месяцы карантина, остаются верны себе, отдавая предпочтение насыщенным цветам и оригинальным фасонам. Пожалуй, единственное напоминание о месяцах вынужденного заточения — только маски, но и они у уличных модников очень яркие и в тон образам.
Герои итальянского стритстайла, несмотря на месяцы карантина, остаются верны себе, отдавая предпочтение насыщенным цветам и оригинальным фасонам. Пожалуй, единственное напоминание о месяцах вынужденного заточения — только маски, но и они у уличных модников очень яркие и в тон образам.
В современной фэшн-индустрии выбор места показа порой значит гораздо больше, чем сама коллекция. Студентка Nora Bourelly стала новой звездой Миланской недели моды, устроив свое шоу на улице рядом с площадкой, где Valentino демонстрировал женскую коллекцию Spring-Summer — 2021.
В современной фэшн-индустрии выбор места показа порой значит гораздо больше, чем сама коллекция. Студентка Nora Bourelly стала новой звездой Миланской недели моды, устроив свое шоу на улице рядом с площадкой, где Valentino демонстрировал женскую коллекцию Spring-Summer — 2021.
В феврале, когда карантинные меры только вводились, 86-летний Джорджо Армани первым провел шоу при закрытых дверях. В этот раз дизайнер не изменил формату, но решил добиться максимального охвата: его показ транслировали на итальянском телеканале La7 в прайм-тайм. В целом силуэты расслабленные, цвета — неяркие, линия плеча естественная: на карантине почти все, не исключая мэтра, прониклись идеей комфорта.
В феврале, когда карантинные меры только вводились, 86-летний Джорджо Армани первым провел шоу при закрытых дверях. В этот раз дизайнер не изменил формату, но решил добиться максимального охвата: его показ транслировали на итальянском телеканале La7 в прайм-тайм. В целом силуэты расслабленные, цвета — неяркие, линия плеча естественная: на карантине почти все, не исключая мэтра, прониклись идеей комфорта.
Знаменитый итальянский тандем идет на своеобразный рекорд — это четвертое офлайн-мероприятие марки за последние три непростых месяца. В июле бренд демонстрировал мужскую коллекцию, в сентябре на Pitti Uomo устроил кутюрные шоу Alta Sartoria и Alta Moda. Этот показ под названием Patchwork of Sicily ("Лоскутное одеяло Сицилии") посвящен малой родине Доменико Дольче. Остров в разное время оказывался то под властью арабов, то испанцев, то норманнов, так что его история пестрит культурными отсылками, как и новые луки бренда. Сами дизайнеры также призывают к апсайклингу и тому, чтобы подарить вторую жизнь старым вещам.
Знаменитый итальянский тандем идет на своеобразный рекорд — это четвертое офлайн-мероприятие марки за последние три непростых месяца. В июле бренд демонстрировал мужскую коллекцию, в сентябре на Pitti Uomo устроил кутюрные шоу Alta Sartoria и Alta Moda. Этот показ под названием Patchwork of Sicily ("Лоскутное одеяло Сицилии") посвящен малой родине Доменико Дольче. Остров в разное время оказывался то под властью арабов, то испанцев, то норманнов, так что его история пестрит культурными отсылками, как и новые луки бренда. Сами дизайнеры также призывают к апсайклингу и тому, чтобы подарить вторую жизнь старым вещам.