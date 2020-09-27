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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/zhurnalist-1577826632.html
В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T00:42
2020-09-27T10:18
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома."Ольшанская задержана в рамках административного процесса, из РУВД ее не выпустят", - сказал собеседник агентства.В субботу на Комаровском рынке в Минске проходила "женская" протестная акция. Сразу после ее начала бойцы ОМОН начали задерживать протестующих. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, на несанкционированной акции задержаны несколько десятков человек. Ранее сообщалось, что Ольшанская находится в одном из территориальных РУВД Минска после того, как ее привезли в милицию для проверки аккредитации.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html
Тот же аналог Nexta только ультра лайт версия... Это так называемые спящие каналы, группы, агенства новостей итд.
49
Это сотрудница Ходорковского, значит и здесь он приложил и руки и деньги
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

00:42 27.09.2020 (обновлено: 10:18 27.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Ольшанская задержана в рамках административного процесса, из РУВД ее не выпустят", - сказал собеседник агентства.
© Фото : @asya_olshanskaya/InstagramЖурналистка "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская
Журналистка МБХ медиа Анастасия Ольшанская - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : @asya_olshanskaya/Instagram
Журналистка "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская
В субботу на Комаровском рынке в Минске проходила "женская" протестная акция. Сразу после ее начала бойцы ОМОН начали задерживать протестующих. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, на несанкционированной акции задержаны несколько десятков человек. Ранее сообщалось, что Ольшанская находится в одном из территориальных РУВД Минска после того, как ее привезли в милицию для проверки аккредитации.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тот же аналог Nexta только ультра лайт версия... Это так называемые спящие каналы, группы, агенства новостей итд.
27 сентября, 00:55
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
4331002
Это сотрудница Ходорковского, значит и здесь он приложил и руки и деньги
27 сентября, 01:14
Александр БородинАлександр Бородин
3510001
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