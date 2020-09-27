В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:42 27.09.2020 (обновлено: 10:18 27.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Ольшанская задержана в рамках административного процесса, из РУВД ее не выпустят", - сказал собеседник агентства.
Журналистка "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская
В субботу на Комаровском рынке в Минске проходила "женская" протестная акция. Сразу после ее начала бойцы ОМОН начали задерживать протестующих. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, на несанкционированной акции задержаны несколько десятков человек. Ранее сообщалось, что Ольшанская находится в одном из территориальных РУВД Минска после того, как ее привезли в милицию для проверки аккредитации.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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