https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577853866.html
В Минске задержали около 140 протестующих
Число задержанных на протестной акции в Минске составило около 140 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T19:25
2020-09-27T19:25
2020-09-27T22:43
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК 27 сен - РИА Новости.</strong> Число задержанных на протестной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> составило около 140 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
5
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире