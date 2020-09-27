https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577853866.html

В Минске задержали около 140 протестующих

Число задержанных на протестной акции в Минске составило около 140 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T19:25

2020-09-27T19:25

2020-09-27T22:43

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК 27 сен - РИА Новости.</strong> Число задержанных на протестной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> составило около 140 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире