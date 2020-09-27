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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577853866.html
В Минске задержали около 140 протестующих
Число задержанных на протестной акции в Минске составило около 140 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T19:25
2020-09-27T22:43
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК 27 сен - РИА Новости.</strong> Число задержанных на протестной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> составило около 140 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
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минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали около 140 протестующих

19:25 27.09.2020 (обновлено: 22:43 27.09.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоЗадержание участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Задержание участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК 27 сен - РИА Новости. Число задержанных на протестной акции в Минске составило около 140 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"На несанкционированной акции протеста в Минске задержали около 140 человек", - сказал собеседник агентства.

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