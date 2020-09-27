https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577853612.html

ОМОН задерживает оставшихся участников протеста в минском Уручье

Оставшихся участников акции в минском Уручье задерживают бойцы ОМОН, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T19:19

2020-09-27T19:19

2020-09-27T19:19

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК 27 сен - РИА Новости.</strong> Оставшихся участников акции в минском Уручье задерживают бойцы ОМОН, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее сообщалось, что участники протеста решили завершить акцию.По подсчетам корреспондента РИА Новости, задержано не менее пяти человек. Силовики задержали их в торговом центре "Спектр" рядом с последней станцией минского метро, Уручье.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире