https://ria.ru/20200927/yakutiya-1577834435.html

В Якутии предложили принять федеральный закон об этноэкспертизе

Парламент Якутии предлагает принять закон об этнологической экспертизе на федеральном уровне, сообщил председатель государственного собрания (Ил Тумэн)... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T11:18

2020-09-27T11:18

2020-09-27T16:11

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

петр гоголев

сила сибири (газопровод)

арктика

якутск

общество

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<strong>ЯКУТСК, 27 сен — РИА Новости.</strong> Парламент Якутии предлагает принять закон об этнологической экспертизе на федеральном уровне, сообщил председатель государственного собрания (Ил Тумэн) республики <a href="http://ria.ru/person_petr-gogolev/" target="_blank" data-auto="true">Петр Гоголев</a> в ходе III региональной научно-практической конференции "Арктический вектор: Этнологическая экспертиза — вчера, сегодня, завтра" в рамках Северного форума.Ранее сообщалось, что сегодня в регионе проживают 39 936 представителей коренных малочисленных народов Севера. <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республика Саха</a> (Якутия) — единственный в России регион, где законодательно закреплена обязанность проведения этнологической экспертизы при планировании хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания малочисленных народов. Прошло десять лет со времен разработки и принятия республиканского закона об этнологической экспертизе. Среди крупных федеральных проектов, прошедших этнологическую экспертизу, магистральный газопровод "Сила Сибири" и космодром "Восточный".Как отметил спикер, на сегодняшний день в регионе проведены 22 этнологические экспертизы. Общая сумма оцененных убытков общин, хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов Севера Якутии составила свыше 513 миллионов рублей, из них выплачено 116 миллионов. Средства направляются на развитие коренных малочисленных народов Севера.Второй международный "Северный форум по устойчивому развитию" пройдет с 27 по 30 сентября. Основной темой Северного форума в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> определена транспортная инфраструктура в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> и на Севере, организаторы пригласили для участия в режиме онлайн свыше 200 ученых и экспертов со всего мира, а также федеральные власти.

https://ria.ru/20200926/yakutiya-1577810068.html

https://ria.ru/20200925/yakutsk-1577782341.html

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республика саха (якутия)

арктика

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), петр гоголев, сила сибири (газопровод), арктика, якутск, общество