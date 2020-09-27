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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200927/yakutiya-1577834435.html
В Якутии предложили принять федеральный закон об этноэкспертизе
Парламент Якутии предлагает принять закон об этнологической экспертизе на федеральном уровне, сообщил председатель государственного собрания (Ил Тумэн)... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:18
2020-09-27T16:11
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
петр гоголев
сила сибири (газопровод)
арктика
якутск
общество
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<strong>ЯКУТСК, 27 сен — РИА Новости.</strong> Парламент Якутии предлагает принять закон об этнологической экспертизе на федеральном уровне, сообщил председатель государственного собрания (Ил Тумэн) республики <a href="http://ria.ru/person_petr-gogolev/" target="_blank" data-auto="true">Петр Гоголев</a> в ходе III региональной научно-практической конференции "Арктический вектор: Этнологическая экспертиза — вчера, сегодня, завтра" в рамках Северного форума.Ранее сообщалось, что сегодня в регионе проживают 39 936 представителей коренных малочисленных народов Севера. <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республика Саха</a> (Якутия) — единственный в России регион, где законодательно закреплена обязанность проведения этнологической экспертизы при планировании хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания малочисленных народов. Прошло десять лет со времен разработки и принятия республиканского закона об этнологической экспертизе. Среди крупных федеральных проектов, прошедших этнологическую экспертизу, магистральный газопровод "Сила Сибири" и космодром "Восточный".Как отметил спикер, на сегодняшний день в регионе проведены 22 этнологические экспертизы. Общая сумма оцененных убытков общин, хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов Севера Якутии составила свыше 513 миллионов рублей, из них выплачено 116 миллионов. Средства направляются на развитие коренных малочисленных народов Севера.Второй международный "Северный форум по устойчивому развитию" пройдет с 27 по 30 сентября. Основной темой Северного форума в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> определена транспортная инфраструктура в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> и на Севере, организаторы пригласили для участия в режиме онлайн свыше 200 ученых и экспертов со всего мира, а также федеральные власти.
https://ria.ru/20200926/yakutiya-1577810068.html
https://ria.ru/20200925/yakutsk-1577782341.html
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республика саха (якутия)
арктика
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республика саха (якутия), петр гоголев, сила сибири (газопровод), арктика, якутск, общество

В Якутии предложили принять федеральный закон об этноэкспертизе

11:18 27.09.2020 (обновлено: 16:11 27.09.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Ил ТумэнаПредседатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев
Председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото предоставлено пресс-службой Ил Тумэна
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ЯКУТСК, 27 сен — РИА Новости. Парламент Якутии предлагает принять закон об этнологической экспертизе на федеральном уровне, сообщил председатель государственного собрания (Ил Тумэн) республики Петр Гоголев в ходе III региональной научно-практической конференции "Арктический вектор: Этнологическая экспертиза — вчера, сегодня, завтра" в рамках Северного форума.
Ранее сообщалось, что сегодня в регионе проживают 39 936 представителей коренных малочисленных народов Севера. Республика Саха (Якутия) — единственный в России регион, где законодательно закреплена обязанность проведения этнологической экспертизы при планировании хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания малочисленных народов. Прошло десять лет со времен разработки и принятия республиканского закона об этнологической экспертизе. Среди крупных федеральных проектов, прошедших этнологическую экспертизу, магистральный газопровод "Сила Сибири" и космодром "Восточный".
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Как отметил спикер, на сегодняшний день в регионе проведены 22 этнологические экспертизы. Общая сумма оцененных убытков общин, хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов Севера Якутии составила свыше 513 миллионов рублей, из них выплачено 116 миллионов. Средства направляются на развитие коренных малочисленных народов Севера.

"Разумеется, как единственный субъект России с уже реализуемым на практике законом, Якутия является активным сторонником принятия такого закона на федеральном уровне. Не все недропользователи идут на выплату компенсаций, ссылаясь на то, что такой нормы не предусмотрено федеральным законодательством. Такая инициатива государственным собранием (Ил Тумэн) была разработана и предложена на федеральном уровне. Несмотря на то что в этом вопросе президент России В. В. Путин, по сути, нас поддержал — по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 31 октября 2016 года, им было дано соответствующее поручение правительству России, — на сегодня такого закрепления процедур этнологической экспертизы на федеральном уровне не принято", — сказал Гоголев.

Второй международный "Северный форум по устойчивому развитию" пройдет с 27 по 30 сентября. Основной темой Северного форума в Якутске определена транспортная инфраструктура в Арктике и на Севере, организаторы пригласили для участия в режиме онлайн свыше 200 ученых и экспертов со всего мира, а также федеральные власти.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Петр ГоголевСила Сибири (газопровод)АрктикаЯкутскОбщество
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