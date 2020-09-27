https://ria.ru/20200927/volochkova-1577837305.html
Анастасия Волочкова снялась обнаженной в ванной
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instаgram пикантное фото из ванной комнаты. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:28
2020-09-27T12:28
2020-09-27T12:28
шоу-бизнес
анастасия волочкова
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<strong> МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. </strong>Балерина <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Волочкова</a> опубликовала на своей странице в<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru" target="_blank"> Instаgram </a>пикантное фото из ванной комнаты. На снимке в Stories звезда социальной сети стоит перед зеркалом, прикрывая свои обнаженные формы только бирюзовым полотенцем. Перед тем, как сделать этот кадр, она вышла в прямой эфир и показала свои занятия гимнастикой.Отметим, что Анастасия Волочкова гордится своим спортивным телом и активно демонстрирует его в Сети. Ранее она опубликовала "обнаженное" фото из купели, прикрывшись только дубовым веником.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, анастасия волочкова
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Балерина Анастасия Волочкова
опубликовала на своей странице в Instаgram
пикантное фото из ванной комнаты.
На снимке в Stories звезда социальной сети стоит перед зеркалом, прикрывая свои обнаженные формы только бирюзовым полотенцем. Перед тем, как сделать этот кадр, она вышла в прямой эфир и показала свои занятия гимнастикой.
- Спасибо всем, кто посмотрел прямой эфир моего занятия на траве и на лестнице дома. Скучно было на эти повторения движений смотреть? – подписала фотографию балерина.
Отметим, что Анастасия Волочкова гордится своим спортивным телом и активно демонстрирует его в Сети. Ранее она опубликовала "обнаженное" фото из купели, прикрывшись только дубовым веником.