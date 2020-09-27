https://ria.ru/20200927/volochkova-1577834119.html

"Настю заказали": Цискаридзе заявил о травле Волочковой

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал в интервью на YouTube о травле балерины Анастасии Волочковой. По его словам, у руководства Большого театра... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T11:01

2020-09-27T11:01

2020-09-27T11:01

шоу-бизнес

большой театр

дмитрий быков

youtube

николай цискаридзе

анастасия волочкова

москва

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. </strong> Артист балета и педагог <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ciskaridze/" target="_blank" data-auto="true">Николай Цискаридзе</a> рассказал в интервью на YouTube о травле балерины <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Волочковой</a>. По его словам, у руководства <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_akademicheskijj_Bolshojj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Большого театра</a> был "заказ" на приму.Вышестоящие люди, как заверяет Цискаридзе, пытались сделать все, чтобы унизить артистку.Цискаридзе отметил, что никому не пожелает испытать той травли, которая досталась Волочковой. Он не стал называть конкретных имен, ответственных за произошедшее, и добавил, что пусть это делает сама балерина.

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, большой театр, дмитрий быков, youtube, николай цискаридзе, анастасия волочкова, москва