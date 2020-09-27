"Настю заказали": Цискаридзе заявил о травле Волочковой
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал в интервью на YouTube о травле балерины Анастасии Волочковой. По его словам, у руководства Большого театра был "заказ" на приму.
Вышестоящие люди, как заверяет Цискаридзе, пытались сделать все, чтобы унизить артистку.
"Я был свидетелем чудовищной травли, которую развернули против Насти. Я первый, кто с ней танцевал в Москве. Однажды меня попросили соврать перед камерами, что я не могу поднять Волочкову. Я отказался. Тогда это попросили сделать моего педагога, угрожали ему. Потом эти люди отомстили мне за отказ. У них был заказ на Волочкову. Настю заказали, - рассказал артист балета на шоу "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым".
Цискаридзе отметил, что никому не пожелает испытать той травли, которая досталась Волочковой. Он не стал называть конкретных имен, ответственных за произошедшее, и добавил, что пусть это делает сама балерина.