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"Настю заказали": Цискаридзе заявил о травле Волочковой
Артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал в интервью на YouTube о травле балерины Анастасии Волочковой. По его словам, у руководства Большого театра... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:01
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шоу-бизнес
большой театр
дмитрий быков
youtube
николай цискаридзе
анастасия волочкова
москва
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. </strong> Артист балета и педагог <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ciskaridze/" target="_blank" data-auto="true">Николай Цискаридзе</a> рассказал в интервью на YouTube о травле балерины <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Волочковой</a>. По его словам, у руководства <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_akademicheskijj_Bolshojj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Большого театра</a> был "заказ" на приму.Вышестоящие люди, как заверяет Цискаридзе, пытались сделать все, чтобы унизить артистку.Цискаридзе отметил, что никому не пожелает испытать той травли, которая досталась Волочковой. Он не стал называть конкретных имен, ответственных за произошедшее, и добавил, что пусть это делает сама балерина.
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шоу-бизнес, большой театр, дмитрий быков, youtube, николай цискаридзе, анастасия волочкова, москва

"Настю заказали": Цискаридзе заявил о травле Волочковой

11:01 27.09.2020
17728
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал в интервью на YouTube о травле балерины Анастасии Волочковой. По его словам, у руководства Большого театра был "заказ" на приму.
Вышестоящие люди, как заверяет Цискаридзе, пытались сделать все, чтобы унизить артистку.

"Я был свидетелем чудовищной травли, которую развернули против Насти. Я первый, кто с ней танцевал в Москве. Однажды меня попросили соврать перед камерами, что я не могу поднять Волочкову. Я отказался. Тогда это попросили сделать моего педагога, угрожали ему. Потом эти люди отомстили мне за отказ. У них был заказ на Волочкову. Настю заказали, - рассказал артист балета на шоу "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым".

Цискаридзе отметил, что никому не пожелает испытать той травли, которая досталась Волочковой. Он не стал называть конкретных имен, ответственных за произошедшее, и добавил, что пусть это делает сама балерина.
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Шоу-бизнесБольшой театрДмитрий БыковYouTubeНиколай ЦискаридзеАнастасия ВолочковаМосква
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