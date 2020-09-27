https://ria.ru/20200927/vodonaeva-1577840860.html
Водонаева показала распухшее лицо после визита к стоматологу
Телеведущая и блогер Алена Водонавева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию после операции по удалению зуба мудрости. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:10
2020-09-27T14:10
2020-09-27T15:16
культура
алена водонаева
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155707/68/1557076878_0:479:2048:1631_1400x0_80_0_0_3b7f83a7d76105fea85a9fa7fe943135.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Телеведущая и блогер Алена Водонавева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию после операции по удалению зуба мудрости.После стоматологической процедуры у девушки начались сильные боли, а лицо заметно распухло. Особенно увеличилась та щека, возле которой и находился рудимент.В Stories <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> показывает, что сейчас отдыхает дома, смотрит телевизор и восстанавливает здоровье в компании кота Эскобара, которого называет "моральной поддержкой". Из еды девушка употребляет детское пюре, так как его не нужно жевать.
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155707/68/1557076878_0:287:2048:1823_1400x0_80_0_0_9e9befe4179a2cf532bcad7f002934ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алена водонаева, шоу-бизнес