https://ria.ru/20200927/vodonaeva-1577840860.html

Водонаева показала распухшее лицо после визита к стоматологу

Телеведущая и блогер Алена Водонавева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию после операции по удалению зуба мудрости. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T14:10

2020-09-27T14:10

2020-09-27T15:16

культура

алена водонаева

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Телеведущая и блогер Алена Водонавева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию после операции по удалению зуба мудрости.После стоматологической процедуры у девушки начались сильные боли, а лицо заметно распухло. Особенно увеличилась та щека, возле которой и находился рудимент.В Stories <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> показывает, что сейчас отдыхает дома, смотрит телевизор и восстанавливает здоровье в компании кота Эскобара, которого называет "моральной поддержкой". Из еды девушка употребляет детское пюре, так как его не нужно жевать.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена водонаева, шоу-бизнес