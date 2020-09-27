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https://ria.ru/20200927/vodonaeva-1577840860.html
Водонаева показала распухшее лицо после визита к стоматологу
Телеведущая и блогер Алена Водонавева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию после операции по удалению зуба мудрости. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:10
2020-09-27T15:16
культура
алена водонаева
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Телеведущая и блогер Алена Водонавева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию после операции по удалению зуба мудрости.После стоматологической процедуры у девушки начались сильные боли, а лицо заметно распухло. Особенно увеличилась та щека, возле которой и находился рудимент.В Stories <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> показывает, что сейчас отдыхает дома, смотрит телевизор и восстанавливает здоровье в компании кота Эскобара, которого называет "моральной поддержкой". Из еды девушка употребляет детское пюре, так как его не нужно жевать.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
алена водонаева, шоу-бизнес

Водонаева показала распухшее лицо после визита к стоматологу

14:10 27.09.2020 (обновлено: 15:16 27.09.2020)
13189
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Телеведущая и блогер Алена Водонавева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию после операции по удалению зуба мудрости.
После стоматологической процедуры у девушки начались сильные боли, а лицо заметно распухло. Особенно увеличилась та щека, возле которой и находился рудимент.
В Stories Алена Водонаева показывает, что сейчас отдыхает дома, смотрит телевизор и восстанавливает здоровье в компании кота Эскобара, которого называет "моральной поддержкой". Из еды девушка употребляет детское пюре, так как его не нужно жевать.
"Щеки как в 5 лет. Одна точнее", - описывает свой внешний вид теледива.
© Alena Vodonaeva/Instagram Скриншот сторис Алены Водонаевой
Скриншот сторис Алены Водонаевой - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Alena Vodonaeva/Instagram
Скриншот сторис Алены Водонаевой
31021522
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КультураАлена ВодонаеваШоу-бизнес
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