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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200927/vaktsina-1577829368.html
Собянин назвал число сделавших прививку от коронавируса москвичей
Несколько тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T08:12
2020-09-27T10:15
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Несколько тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Мэр отметил, что также прекрасно себя чувствует после вакцинации и никаких проблем нет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин назвал число сделавших прививку от коронавируса москвичей

08:12 27.09.2020 (обновлено: 10:15 27.09.2020)
2514
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Несколько тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уже более трёх тысяч привилось (от коронавируса - ред.), ни у одного никаких проблем не было", — сказал он в эфире "Россия 1".

Мэр отметил, что также прекрасно себя чувствует после вакцинации и никаких проблем нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
19311022
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
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