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Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости, где... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:13
2020-09-27T10:13
гурбангулы бердымухамедов
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана <a href="http://ria.ru/person_Berdymukhamedov_Gurbanguly/" target="_blank" data-auto="true">Гурбангулы Бердымухамедову</a> по случаю Дня независимости, где подчеркнул, что РФ придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Туркменистаном, сообщает пресс-служба Кремля.Путин отметил, что Туркменистан уверенно двигается по пути социально-экономического развития. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Ashgabat/" target="_blank" data-auto="true">Ашхабад</a> вносит весомый вклад в обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии."Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее активно наращивать двусторонний диалог и сотрудничество в самых различных сферах, а также конструктивное взаимодействие в борьбе с вызовами и угрозами международной безопасности – в том числе с пандемией коронавирусной инфекции", - добавил президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/lukashenko-1577683487.html
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гурбангулы бердымухамедов, владимир путин, политика

Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики

10:13 27.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости, где подчеркнул, что РФ придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Туркменистаном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин заверил, что Москва придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Туркменистаном", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что Туркменистан уверенно двигается по пути социально-экономического развития. По его словам, Ашхабад вносит весомый вклад в обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии.
"Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее активно наращивать двусторонний диалог и сотрудничество в самых различных сферах, а также конструктивное взаимодействие в борьбе с вызовами и угрозами международной безопасности – в том числе с пандемией коронавирусной инфекции", - добавил президент России.
Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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