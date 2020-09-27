https://ria.ru/20200927/turkmeniya-1577832582.html

Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости, где... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T10:13

2020-09-27T10:13

2020-09-27T10:13

гурбангулы бердымухамедов

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана <a href="http://ria.ru/person_Berdymukhamedov_Gurbanguly/" target="_blank" data-auto="true">Гурбангулы Бердымухамедову</a> по случаю Дня независимости, где подчеркнул, что РФ придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Туркменистаном, сообщает пресс-служба Кремля.Путин отметил, что Туркменистан уверенно двигается по пути социально-экономического развития. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Ashgabat/" target="_blank" data-auto="true">Ашхабад</a> вносит весомый вклад в обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии."Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее активно наращивать двусторонний диалог и сотрудничество в самых различных сферах, а также конструктивное взаимодействие в борьбе с вызовами и угрозами международной безопасности – в том числе с пандемией коронавирусной инфекции", - добавил президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/lukashenko-1577683487.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гурбангулы бердымухамедов, владимир путин, политика